Conheça o país que não exige visto para brasileiros e é possível ver aurora boreal

Conhecido também como o país dos famosos Vikings, atualmente tem população de mais de 5 milhões de habitantes

Samuel Leão - 31 de dezembro de 2023

Aurora Boreal na Noruega. (Foto: Pexels)

Entre os vários destinos possíveis para brasileiros, um país se destaca por não exigir visto e contar com um fenômeno único: A aurora boreal. Apesar do frio, são inúmeros os atrativos para turistas por lá.

Se trata da Noruega, situada no Norte europeu, com uma ampla passagem para o Atlântico e cercada pela Suécia e Finlândia. Com um dos melhores índices de desenvolvimento humano (IDH) e considerado aquele com a melhor qualidade de vida do mundo, o país escandinavo oferece segurança e conforto.

Conhecido também como o país dos famosos Vikings, atualmente tem população de mais de 5 milhões de habitantes, em maioria cristãos. Apesar das poucas horas de sol e do frio, são várias as cachoeiras e cidades históricas que podem ser visitadas.

Para apreciar as incríveis luzes que dançam no céu, na região do círculo polar ártico, o ideal é o outono, especialmente entre novembro e março.

A capital é Oslo, mas o destino mais procurado é Bergen, cidade que conserva diversas construções clássicas e costumes tradicionais do passado norueguês. Segundo dados do Ministério de Relações Exteriores, atualmente cerca de 10.400 brasileiros vivem por lá.

Com a flexibilização da entrada, estrangeiros podem permanecer, mesmo sem visto, por até 90 dias no país, por um período de 180 dias. Vale ressaltar que a Noruega tem moeda própria, a chamada coroa norueguesa, o que a torna uma das nações mais caras do mundo.

Outro detalhe é que, até 2022, não haviam voos partindo diretamente do Brasil para lá, sendo necessária ao menos uma escala no percursso. Portanto, é costume o transporte via trem, vindo de países da Europa, para adentrar o território.