Relembre polêmicas e curiosidades envolvendo celebridades goianas em 2023

De denúncias de traições a revelações de parentesco surpresa, o ano dos famosos goianos foi muito agitado

Davi Galvão - 31 de dezembro de 2023

Confira algumas das polêmicas envolvendo famosos goianos em 2023. (Foto: Reprodução)

Com mais um ano chegando ao fim, quem com certeza não ficou fora do mundo das polêmicas e confusões foram as celebridades e figuras conhecidas de Goiás, que deram o que falar ao longo dos últimos 12 meses.

A começar, a modelo e influencer goiana Andressa Suita, esposa do cantor Gusttavo Lima, movimentou as redes sociais em meados de julho, após uma nota cifrada do jornalista Thiago Sodré apontar que um grande nome do sertanejo teria traído a companheira durante uma turnê.

Não demorou muito para que os internautas assumissem que a mensagem fazia referência ao casamento do Embaixador e irem em peso até o Instagram dela para prestar solidariedade e questionarem a veracidade dos fatos.

Vale destacar que Andressa Suita e Gusttavo Lima já chegaram a se separar em 2020, após uma suposta traição do cantor. Os dois estavam há cinco anos juntos e, depois de poucos meses do término, retaram a relação.

Outra celebridade que não escapou da curiosidade dos goianos foi o sertanejo e ex-BBB Rodolfo, que faz dupla com Israel. Em junho deste ano, o artista postou um vídeo no Instagram e alguns usuários fizeram graça com o físico mostrado pelo músico, alegando que ele possuia as pernas desproporcionalmente mais finas em relação ao restante do corpo.

A situação rendeu, por vários dias e em todo o país, comentários e brincadeiras com o artista.

Outro artista que agitou o mundo das fofocas e também deve ter ficado bastante surpreso este ano foi o cantor Leonardo, que foi procurado por uma mulher chamada Diane Acacio, de 27 anos, em outubro deste ano, que alegava ser filha do artista.

Ela afirmou que descobriu o parentesco através de uma carta escrita pela mãe biológica, que estava enfrentando uma batalha contra um câncer terminal.

A equipe do cantor afirmou que Leonardo não possuía conhecimento do vínculo com a mulher, porém emitiu uma declaração garantindo que ele estaria disposto a cooperar com o teste de paternidade, desde que tudo corresse conforme ordena a justiça.

Mais um famoso goiano que não saiu da boca do povo foi o influencer e cantor Zé Felipe, tudo por conta de uma linha de produtos lançada pela companheira Virgínia Fonseca, que inclusive tinha, meio aos produtos, dois perfumes com o nome do casal.

Acontece que os itens da coleção foram duramente criticados, tanto pelo preço quanto pela qualidade. Em especial, a base da influencer sofreu ataques pesados, tanto pela textura quanto pela consistência.

Ainda, alguns meses antes, Zé Felipe também havia se envolvido em outra polêmica ao lançar um rap defendendo a esposa e as filhas após o jornalista Evaristo Costa alfinetar Vírginia em uma publicação nas redes sociais.

Nas imagens, é possível ver a filha do casal preferindo o colo da babá em vez do da mãe ao tomar vacina, ao que Evaristo teria comentado “Mãe é quem cria”.

Em resposta, na letra da canção, Zé Felipe pede “respeito com a minha família, com as minhas Marias, com a minha Virgínia” e, se dirigindo ao jornalista, é possível ouvir na música: “Tu tem 46, mas 20 de profissão, não é mais um menino, devia ter noção, então se liga, fala o que queria, agora escuta o que devia, otário, não vai mais falar da mãe das minhas Marias”.