Show de fogos no Réveillon da Avenida Paulista será conduzido por anapolino para 2 milhões de pessoas

"Sensação indescritível ter sido confiado o disparo da maior cidade da América latina e uma das maiores do mundo", afirmou ao Portal 6

Davi Galvão - 31 de dezembro de 2023

Show de fogos na Av. Paulista. (Foto: Edson Lopes / Prefeitura de SP)

A poucas horas da tão aguardada contagem regressiva e a algazarra das champanhes estourando, outro evento aguardado por muitos no Réveillon é a queima de fogos à meia-noite, marcando a passagem de mais um ano.

E um dos maiores espetáculos pirotécnicos do Brasil é o show de fogos de artifício na Avenida Paulista, que, neste ano em particular, será conduzido por um anapolino.

Nascido e criado no Bairro de Lourdes, Leonardo Felipe Carvalho, de 33 anos, é o responsável por garantir que o show nos céus aconteça de forma plena. Ao Portal 6, ele explicou o orgulho que é prestar um serviço tão relevante.

“É uma honra enorme poder estar lá, representando o trabalho do anapolino em um evento que deverá reunir cerca de 2 milhões de pessoas. É uma sensação indescritível de realização profissional ter sido confiado o disparo de Réveillon da maior cidade da América latina e uma das maiores do mundo”, disse.

O show piromusical – onde os fogos estão sincronizados com a música – contará com mais de 600 morteiros coloridos e mais de 4 mil vasos de cor e rastros de luzes. Todo o planejamento e cronometragem dos disparos foi feito com uso de tecnologia, para que tudo ocorra no tempo certo.

Leonardo ainda confirmou que preparação está a todo vapor e que vem trabalhando trabalhando dia e noite na montagem de todo o maquinário e aparelhos necessários para garantir o espetáculo.

É importante ressaltar, inclusive, que todos os fogos que serão utilizados, conforme o profissional, são de baixa intensidade ruidosa, justamente pensando em animais e pessoas mais sensíveis ao barulho.