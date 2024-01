Carro fica destruído e loja é invadida durante grave acidente em Goiânia

Vítimas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros e encaminhadas ao HUGO

Isabella Valverde - 01 de janeiro de 2024

Veículo envolvido ficou completamente destruído. (Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros)

A manhã desta segunda-feira (1º) foi marcada por um sério acidente, que deixou quatro vítimas feridas, sendo uma presa às ferragens do veículo, no setor Bueno, em Goiânia.

Os dois carros envolvidos teriam colidido e, com o impacto, um dos automóveis acabou invadindo uma loja de colchões presente no local.

O Corpo de Bombeiros foi rapidamente acionado, identificando de início que as vítimas se encontravam conscientes e estáveis.

A equipe cuidou do resgate de todos os presentes no veículo e realizou todo o trabalho de desencarceramento do que ficou preso em um dos veículos.

Após os primeiros socorros, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO). Um dos veículos ficou completamente destruído com o acidente.