Alerta importante para anapolinos que precisarem pegar ônibus para Goiânia nesta terça-feira (16)

Surpresa amarga aconteceu ainda na primeira rota entre as cidades, que acontece às 05h30 da manhã

Samuel Leão - 16 de abril de 2024

Guichê da Araguarina, em Anápolis. (Foto: Reprodução)

Desde o início da manhã desta terça-feira (16), os anapolinos que tentaram pegar ônibus para Goiânia tiveram uma amarga surpresa ao encontrarem o sistema da Araguarina, empresa que faz o trecho, fora do ar.

Sinalizado com uma placa no guichê da empresa, o problema impossibilitou o pagamento da tarifa de embarque via cartão ou até mesmo Pix, possibilitando apenas o acerto em dinheiro, feito diretamente nos ônibus.

A situação começou logo no final da madrugada, ainda na primeira rota entre as cidades, que acontece às 5h30 da manhã. Até o momento da publicação desta reportagem, o problema não havia sido resolvido.

Portanto, clientes que haviam se deslocado até a Terminal Rodoviário Josias Moreira Braga, conhecido como a Rodoviária de Anápolis, relataram à reportagem que tiveram que se virar para sacar dinheiro ou buscar outra forma de pegar a estrada.

Vale ressaltar que tal imbróglio acontece cerca de um mês depois da empresa ter sido condenada, em ação movida pelo Ministério Público de Goiás (MPGO), a pagar R$ 200 mil de indenização pela má prestação de serviços.

O Portal 6 tentou contato com a empresa, para solicitar um esclarecimento acerca da causa da queda do sistema e também da previsão de retorno, mas, até o momento, não obteve resposta. O espaço segue aberto.