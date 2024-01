CDA Alimentos inicia ano com vagas abertas para Anápolis e outras cidades goianas

Selecionados contarão com inúmeros benefícios e os interessados podem cadastrar o currículo online

Isabella Valverde - 01 de janeiro de 2024

CDA Alimentos está contratando novos funcionários. (Foto: Divulgação)

Em Anápolis e outras cidades goianas, o ano de 2024 vai se iniciar com oportunidades para aqueles que buscam uma colocação no mercado de trabalho.

Isso porque a CDA Alimentos está com vagas abertas em diferentes áreas de atuação, como vendedor externo, assistente de logística, analista de PCM e jovem aprendiz.

Os selecionados contarão com inúmeros benefícios e os interessados podem cadastrar o currículo online, por meio do site da empresa.

As vagas de vendedor externo são voltadas para atuação em Goiânia e Goianésia. Dentre as atribuições estão realizar vendas externas, introduzir novos produtos, acompanhar o fluxo de pedidos e providenciar pedidos de abertura de créditos.

Para o cargo, pede-se que o trabalhador tenha veículo próprio, CNH-B, experiência com vendas, disponibilidade para vendas e que resida na cidade em que for atuar. O trabalhador selecionado contará com plano de saúde e odontológico, auxílio combustível, vale alimentação e refeição, assim como outros benefícios.

No caso da vaga para assistente de logística, é necessário ter concluído ou estar cursando ensino superior em administração ou áreas afins, conhecer o pacote Office, residir em Anápolis e ter disponibilidade de horário.

O selecionado terá plano de saúde e odontológico, cartão alimentação, vale refeição e ainda receberá benefício por assiduidade.

Também com atuação em Anápolis, o analista de PCM será responsável por realizar a solicitação de compras de peças e contratação de serviços, acompanhar a execução e encerrar as ordens de serviço corretivas e preventivas, apoiar no controle de peças do almoxarifado e demais atividades relacionadas a função.

Pede-se que o trabalhador esteja cursando ou tenha concluído ensino superior em engenharia elétrica, mecânica ou áreas relacionadas, tenha conhecimento em rotinas de PCM, viva na cidade e tenha experiência com o pacote Office. O funcionário contará com benefício assiduidade, assim como vários outros.

Por fim, a vaga para jovem aprendiz também é voltada para atuação em Anápolis, sendo um diferencial residir na cidade. Dentre os requisitos estão ter entre 15 e 22 anos e estar regularmente matriculado ou ter concluído o ensino médio, técnico ou superior em horário noturno.

A oportunidade também conta com benefícios, com destaque para plano de saúde e odontológico, cartão alimentação e vale transporte.