Data de pagamento do Bolsa Família: veja o calendário de 2024

Iniciativa consiste em um benefício de transferência de renda direta com condicionalidades

O novo calendário de pagamento do Bolsa Família, referente ao ano de 2024, já pode ser acessado pelos beneficiários do programa e foi disponibilizado pela Caixa Econômica Federal (CEF).

A iniciativa, que foi criada em outubro de 2003, consiste em um benefício de transferência de renda direta com condicionalidades que atende famílias que estejam vivendo situação de pobreza ou de extrema pobreza.

As datas da nova rodada foram divulgadas na última quarta-feira (27), após o órgão responsável pela administração do programa, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) e a CEF, responsável pelo pagamento, definir os períodos.

Todas os dias em que o benefício será pago é definido a partir do último dígito do número de identificação social (NIS) do cartão do Bolsa Família.

Assim, de forma mensal, no primeiro dia de pagamento, serão liberadas as verbas destinadas aos contemplados cujos NIS terminem com 1.

É importante ressaltar que a cada dia útil, um novo grupo é beneficiado até que aqueles com o NIS 0 recebam a quantia referente ao mês em questão.

O pagamento do Bolsa Família é realizado nos últimos dez dias úteis de cada mês, excluindo o mês de dezembro que é o momento que o calendário é antecipado.

Já em novembro, devido ao ferido do Dia das Consciência Negra, as datas poderão sofrer variações, que serão informadas de forma antecipada.

As famílias que fazem parte da iniciativa social podem realizar a consulta do valor do benefício nos principais canais do programa, sendo eles o aplicativo do Bolsa Família, a plataforma do Caixa Tem, além do Portal Cidadão da Caixa.

Veja o calendário de pagamento do Bolsa Família de 2024

