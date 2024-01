Família de Goiânia emociona ao mostrar reencontro de irmãos que não se viam há 20 anos

Homem encontrou o tio perdido durante uma viagem de férias à Bahia

Maria Luiza Valeriano - 01 de janeiro de 2024

Internautas elogiaram o esforço do goiano para reunir a família (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Após 20 anos sem poder abraçar ou sequer ver o outro, dois irmãos tiveram um reencontro emocionante em Goiânia devido ao esforço de um homem, que compartilhou o momento no TikTok.

De acordo com Gabriel, responsável pela postagem, ele encontrou o tio perdido durante uma viagem. “Saí de férias com a família, fui para a Bahia e, no caminho, encontrei o meu tio”, relatou em vídeo.

Com isso, o homem convidou o tio para passar o Natal junto com a família, em Goiânia. No registro, é possível ver o exato momento em que os irmãos se veem pela primeira vez em duas décadas.

Em um abraço apertado e longo, ambos foram tomados pela emoção ao ponto de ficarem sem palavras, de acordo com o goiano, que não destacou o motivo da distância entre os parentes. Além disso, Gabriel não informou como ele encontrou o tio e onde este mora atualmente.

Nos comentários, diversas pessoas ficaram tocadas com a cena. “Pode se passar 20 anos, mas o amor de irmão sempre será o mesmo. Cena linda”, comentou uma internauta. “Parabéns por proporcionar esse reencontro. Lindo. Felicidades a todos”, disse outra.