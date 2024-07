Imagens mostram reação ao pouso de emergência de helicóptero do Corpo de Bombeiros no Rio Araguaia

Aeronave transportava seis militares e causas estão sendo investigadas

Gabriella Pinheiro - 20 de julho de 2024

Helicóptero do Corpo de Bombeiros faz pouso forçado. (Foto: Reprodução)

Imagens registradas por populares mostram as reações de pessoas após um helicóptero do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás (CBMGO) precisar realizar um pouso de emergência às margens do Rio Araguaia, nas proximidades de Itacaiú, na manhã deste sábado (20).

Em um vídeo gravado por uma mulher, que está há alguns metros de distância do incidente, ela mostra a aeronave caída nas proximidades de um barranco e demonstra estar assustada com a situação.

“Ele bateu em um barranco aqui e caiu. Quase que cai em cima de nós aqui”, diz.

Já um outro registro, um homem, que também acompanhava a cena, mostra o helicóptero no rio e alguns bombeiros prestando assistência.

“Em Itacaiú acontece de tudo”, afirma.

Em nota, o Corpo de Bombeiros afirmou que, no momento do incidente, seis militares estavam sendo transportados na aeronave. Desses, apenas o piloto sofreu escoriações leves. Os outros não tiveram ferimentos.

A corporação reforça ainda que as causas para o pouso estão sendo investigadas pelos órgãos competentes.

Mais informações a qualquer instante.