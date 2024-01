Adolescente de 14 anos desaparece em Aparecida de Goiânia e família pede ajuda

Menor teria saído de casa sozinha e não avisou aos familiares para onde iria

Gabriella Pinheiro - 02 de janeiro de 2024

Estudante Patrícia Yasmin, de 14 anos. (Foto: Arquivo Pessoal/ Luziana Peixoto)

A família da estudante Patrícia Yasmin, de 14 anos, pede ajuda para encontrar a adolescente que está desaparecida desde domingo (31), em Aparecida de Goiânia.

Ao Portal 6, a mãe da jovem, Luziana Peixoto da Silva, de 39 anos, afirmou que a menor teria saído da casa, que fica no Setor Rosa do Sul, próximo ao Aparecida Shopping, por volta das 17h.

De acordo com ela, no momento do sumiço, a menina estava na residência na companhia de dois irmãos e não avisou ou forneceu pistas sobre onde iria.

Segundo a mulher, ela teria saído sozinha, por livre e espontânea vontade e foi vista por uma vizinha momentos antes do desaparecimento. Ela usava tênis, calça preta e blusa de frio. Um boletim de ocorrência já foi registrado pela família.

Luziana reitera que a adolescente não tem costume de sair sozinha e que nunca havia desaparecido dessa maneira anteriormente.

Qualquer informação sobre o paradeiro da adolescente pode ser enviada pelos telefones (62) 991870594 ou (62)986319240.