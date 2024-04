Homem leva tijolada e golpe de machadinha após discussão em distribuidora de bebidas em Anápolis

Consequências só não foram mais severas por conta de populares que deram fim ao desentendimento

Davi Galvão - 28 de abril de 2024

Toda a cena foi flagrada por câmeras de segurança do local. (Foto: Reprodução)

Uma confusão generalizada tomou conta da porta de uma distribuidora de bebidas, no bairro Calixtópolis, região Sul de Anápolis, após um homem, de 35 anos, embriagado, se envolver em duas brigas no mesmo dia, levando uma tijolada na cabeça e, posteriormente, um golpe de machadinha.

O episódio ocorreu na manhã deste domingo (28) e imagens das câmeras de segurança do local flagraram toda a ação.

Inicialmente, a vítima, de camisa azul, aparece discutindo com outro homem, de camiseta verde, que não foi identificado e chegou na distribuidora em uma motocicleta.

Ambas as partes iniciaram um embate físico, com o motociclista se afastando e, assim que a outra parte se vira de costas, ele rapidamente se aproxima e o atinge com um tijolo, na altura da cabeça.

Após mais uma discussão, a confusão é apartada por pessoas presentes, com o rapaz de camisa verde voltando para a moto e saindo do local.

Cerca de dez minutos depois, o homem agredido, já sem camiseta e apresentando um sangramento em decorrência da tijolada, aparece novamente nas imagens discutindo com outro indivíduo, apontado como dono da distribuidora, que utilizava uma bengala para andar.

O indivíduo, apesar de já machucado, teria provocado o proprietário, o chamando de “aleijado”, “vagabundo” e ameaçando lhe matar.

Foi então que, estressado com a situação, o proprietário pega uma machadinha do interior do estabelecimento e desfere um golpe, na altura do braço, do cliente.

De acordo com as autoridades, o indivíduo agredido teria passado a noite inteira na distribuidora, consumindo bebidas alcóolicas.

A Polícia Militar (PM) compareceu no local e orientou as partes a procurarem a Polícia Civil (PC) a fim de prestarem esclarecimentos.