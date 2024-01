Cimehgo alerta para tempestades mais volumosas em Goiás nesta quarta-feira (03); veja cidades mais afetadas

Chuvas podem atingir 70 mm ao longo do dia, acompanhadas de rajadas de vento acima de 60 km/h

Maria Luiza Valeriano - 02 de janeiro de 2024

Boletim do Cimehgo aponta que todas as regiões serão afetadas (Foto: Reprodução)

Apesar do clima de dar partida nos objetivos do novo ano, goianos provavelmente precisarão ficar em casa nesta quarta-feira (03) ou então enfrentarão tempestades fortes.

Segundo o Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), a formação de um corredor de umidade sobre Goiás está favorecendo chuvas ainda mais volumosas que as que caíram sobre as diversas regiões nas últimas semanas.

Com isso, o órgão emitiu um alerta para que moradores de todo o estado se prepararem para chuvas de até 70 mm por dia com rajadas de vento acima de 60 km/h e raios.

A região que mais causa preocupações é o Leste goiano, onde a expectativa de 55 mm de chuva. Porém, as demais não divergem muito, com previsão de 50 mm tanto no Norte quanto no Oeste e Sudoeste.

O boletim ainda aponta que o Sul do estado pode vir a registrar 45 mm e o Centro, 40 mm.

Quanto às cidades, nesta quarta-feira (03), moradores de cidades como Jataí, Ceres, Iporá, Montes Claros podem se preparar para tempestades de, em média, 35 mm, seguidos por Rubiataba, onde a expectativa é de 30 mm.

Já Anápolis e Araguapaz devem registrar 25 mm de precipitações. Além disso, O boletim destaca que Goiânia, Cristalina, Goianésia, Flores de Goiás e Aruanã devem receber 20 mm.

Luziânia, Ipameri e Santa Helena também estão na lista das cidades mais afetadas pelas chuvas, com previsão de 18 mm.

Em Itumbiara, Itaberaí, Ouvidor, Pires do Rio, Davinópolis e Três Ranchos, a expectativa é de 15 mm, aproximadamente. Enquanto isso, o Cimehgo aponta que Cumari pode registrar cerca de 12 mm durante as tempestades.

Outros destaques vão para cidades como Abadia de Goiás, Abadiânia, Novo Planalto, Piracanjuba, Pirenópolis, Planaltina, Sanclerlândia, Silvânia, Simolândia e Valparaíso de Goiás.