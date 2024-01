Cinco morrem em colisão entre aviões em aeroporto no Japão

No avião comercial, todos os 367 passageiros e os 12 tripulantes do voo conseguiram desembarcar em segurança

Folhapress - 02 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução)

Cinco tripulantes de um avião da guarda costeira do Japão morreram, após uma colisão com um avião comercial da Japan Airlines no aeroporto internacional de Haneda, em Tóquio. Os 379 passageiros da outra aeronave sobreviveram.

Airbus A350-900 da Japan Airlines colidiu com aeronave da guarda costeira japonesa, segundo informações preliminares. O Ministério dos Transportes japonês investiga o episódio.

Havia seis pessoas no avião militar: cinco morreram e uma, o piloto, escapou com ferimentos graves, de acordo com a emissora estatal NHK.

Eles aguardavam para decolar para a costa oeste do país, levando ajuda humanitária pelos civis afetados pelo terremoto desta segunda (1º), que deixou ao menos 48 mortos.

No avião comercial, todos os 367 passageiros e os 12 tripulantes do voo conseguiram desembarcar em segurança. Ao menos 17 pessoas ficaram feridas, segundo a NHK, que não detalhou o estado de saúde delas.

Todas as pistas do aeroporto de Haneda estão fechadas no momento. Imagens do aeroporto registradas às 17h50 locais (5h50 no horário de Brasília) mostram o avião da Japan Airlines rodando na pista antes de uma grande explosão, que deixou um rastro de chamas.

Pista ficou coberta de escombros. Mais de 70 caminhões de bombeiros se deslocaram para o aeroporto de Haneda, um dos dois aeroportos internacionais de Tóquio e um dos mais movimentados do mundo.

TERREMOTO ABALOU JAPÃO NESTA SEGUNDA

Acidentes envolvendo aviões de passageiros são extremamente raros no país. O mais grave ocorreu em 1985, quando um avião da Japan Airlines caiu entre Tóquio e Osaka, matando 520 pessoas, em um dos piores desastres aéreos do mundo.

O Japão também se encontra abalado pelo violento terremoto que nesta segunda atingiu a península de Noto, no centro do país, deixando pelo menos 48 mortos, de acordo com um novo balanço provisório das autoridades locais.