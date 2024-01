Portão cai e mata bebê de 1 ano que brincava no quintal de casa em Goiânia

Ao notar sumiço da criança, familiares saíram a procura e a encontraram já sem vida no final do corredor

Gabriella Pinheiro - 02 de janeiro de 2024

Setor Solange Parque, em Goiânia. (Foto: Reprodução/ Google Street View)

O início de 2024 foi marcado por uma tragédia na vida de uma família, após uma bebê, com pouco mais de 1 ano, morrer enquanto brincava no quintal de casa. O caso aconteceu na segunda-feira (1º) no setor Solange Parque I, em Goiânia.

A fatalidade teria ocorrido por volta das 18h quando a vítima saiu pelo corredor da residência e foi em direção a ao quintal da propriedade.

Neste momento, a menor segurou o portão, que estava apenas escorado na parede, o que fez com que a estrutura caísse em cima dela.

Ao notar o desaparecimento da criança, pais e familiares saíram procurando a vítima pelo quintal e a encontraram no final do corredor, já sem vida. A Polícia Militar (PM) foi chamada e esteve no local.

Além da PM, o Corpo de Bombeiros também foi acionado e compareceu no endereço.