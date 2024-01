6 cursos que têm muitas vagas de emprego e dão ótimo retorno financeiro

Nessas carreiras, basta apenas você se dedicar e aprofundar nos conhecimentos obtidos para conquistar uma boa remuneração sólida

Magno Oliver - 03 de janeiro de 2024

(Foto: Divulgação)

Existem alguns cursos cujas de emprego são várias disponíveis no mercado de trabalho e dão um ótimo retorno financeiro para quem segue na área.

A busca por cursos com amplo potencial de emprego e retorno financeiro reflete a priorização exclusiva dos indivíduos em meio a um mercado caótico e competitivo.

No entanto, a crescente demanda por habilidades tecnológicas, como programação e análise de dados, evidencia a busca por setores em ascensão.

Profissões relacionadas a vários campos do conhecimento estão com vagas abertas para você render uma grana. Confira algumas delas:

1. Desenvolvimento de Software

Com a crescente demanda por tecnologia, profissionais qualificados em programação têm acesso a diversas vagas e salários competitivos.

No entanto, atualmente, quem trabalha como Desenvolvedor de Software ganha em média um salário de R$ 4.455,00.

2. Análise de Dados

Com a explosão de informações, especialistas em análise de dados são valorizados em várias indústrias, oferecendo boas oportunidades de emprego e remuneração atrativa. Contudo, quem trabalha como Analista de Dados ganha em média um salário de R$ 5.094,00.

3. Enfermagem

A área de saúde, especialmente enfermagem, oferece abundantes vagas e estabilidade financeira, sendo essencial em qualquer contexto social.

Em média, um enfermeiro do SUS pode ganhar um salário que varia entre R$ 3.500,00 a R$ 4.500,00, dependendo do estado e da região do país.

4. Marketing Digital

Com o aumento do comércio online, profissionais de marketing digital estão em alta, garantindo oportunidades e retorno financeiro interessante. Porém, a remuneração variável de Marketing Digital no Brasil é de R$ 7.700, variando entre R$ 5.281 e R$ 16.500.

5. Engenharia de Software

Além da demanda por desenvolvedores, engenheiros de software têm amplas possibilidades de emprego e remuneração atraente. Mas o que ninguém te conta é que é uma área com muitas vagas disponíveis e baixa procura. A média salarial para o cargo de Engenheiro de Software no Brasil é de R$ 6.303,00.

6. Gestão de Projetos

Por fim, em qualquer setor de uma empresa, profissionais com habilidades em gestão de projetos são requisitados, proporcionando boas vagas e retorno financeiro sólido. Contudo, A média salarial para Gestão de Projetos no Brasil é de R$ 4.742,00.

