Cliente mal educada recebe exatamente o que pediu e diálogo com lanchonete viraliza

Grosseria gratuita da mulher na forma de falar com atendente fez com que estabelecimento tomasse uma atitude inusitada

Magno Oliver - 03 de janeiro de 2024

(Foto: Instagram / CCW_0410)

Muitas vezes o ditado popular “o cliente tem sempre razão” não está muito bem atualizado e pode estar um pouco equivocado para os dias atuais.

Porém, acontece que o perfil de humor e divulgação de conversas inusitadas no WhatsApp, o @ccw_0410, publicou um diálogo entre uma loja e uma cliente que deu o que falar.

Ela mostra um pedido de cachorro quente, por meio de tela gravada, em que a cliente faz a encomenda com total grosseria e falta de educação. Mas não fica só nisso não, o final da história é surpreendente.

No início, ela pergunta se eles vendiam cachorro quente. Contudo, a atendente afirma que sim e questiona se ela gostaria de fazer um pedido.

No entanto, é aí que o desconforto começa. A cliente, logo em seguida, responde: “claro, né. Se não eu não tinha mandado mensagem”.

Logo depois, a loja checa se ela gostaria do hot dog completo ou sem alguns itens. No entanto, ela responde “não, não. Você morde um pedaço e aí me dá”.

Contudo, a funcionária lista os itens do cardápio e a mulher decide retrucar “nossa, você deveria fazer o seu trabalho melhor, viu. Eu quero um cachorro quente, não pedi para tirar nada não. Se fosse para tirar eu teria falado. Quero um completo!”

Por fim, até mesmo na hora de buscar o pedido ela reclamou que estava demorando e alegava que para colocar uma salsicha no pão não demorava tanto.

Depois que buscou o pedido, ela teve uma surpresa e mandou a foto do sanduíche mordido para o estabelecimento. A moça responde que foi como ela havia pedido.

Confira como foi o diálogo:

Cliente – “Oi, boa noite, vocês vendem cachorro quente?”

Atendente – “Olá, boa noite. Vendemos sim. Gostaria de fazer um pedido?

Cliente – “Claro, né. Se não eu não tinha mandado mensagem”

Atendente – “Ok. Você quer o cachorro quente completo?”

Cliente – “Não, não. Você morde um pedaço e aí me dá”

Atendente – “Desculpa, senhora. Perguntei pra saber se queria que tire algo ou vai querer com todos os itens: pão salsicha, vinagrete, purê, ervilha, milho e batata palha. Gostaria de tirar algo?”

Cliente – “Nossa, você deveria fazer o seu trabalho melhor, viu. Eu quero um cachorro quente, não pedi para tirar nada não. Se fosse para tirar eu teria falado. Quero um completo!”

Atendente – “Ok, vai ser para entrega ou retirada?”

Cliente – “Eu vou buscar. Me avisa quando estiver pronto. Não demora, tá? Estou com fome”

Atendente – “Ok, aviso a senhora assim que estiver pronto”

Cliente – “Nossa, que demora pra fazer um cachorro quente. Mas é só colocar a salsicha no pão. Já posso retirar?”

Atendente – “Pode sim”

Cliente – “Ok, estou indo”

Alguns minutos se passam e ela volta a mandar mensagem…

Cliente – “O que é isso? Como que vocês me entregam um cachorro quente mordido desse jeito?”

Atendente – “Só fizemos o que a senhora pediu. Boa Noite”

Confira o vídeo completo: