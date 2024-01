Empresário goiano é identificado como vítima fatal de afogamento em praia de Alagoas

Marco Antônio Vilarinho Lucena Barros, de 32 anos, desapareceu após sair para beber com amigos e foi encontrado já sem vida

Augusto Araújo - 03 de janeiro de 2024

Marco Antônio Vilarinho Lucena Barros, de 32 anos, morreu afogado em Alagoas. (Foto: Reprodução)

O empresário Marco Antônio Vilarinho Lucena Barros, de 32 anos, morreu afogado na manhã desta quarta-feira (03), em Marechal Deodoro (AL).

A vítima é fundadora de uma empresa do ramo imobiliário, com sede em Goiânia. Conforme o G1, ele nasceu em Redenção (PA), mas se mudou para a capital goiana ainda criança.

A Polícia Militar (PM) de Alagoas informou que o empresário estava na praia do município com a família. No entanto, ele saiu para beber com amigos antes de desaparecer.

Ainda no início da manhã, bombeiros foram acionados para realizar o resgate do corpo de Marco Antônio. Ele foi encontrado perto de um agrupamento de pedras, com sinais de afogamento recente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) também foi chamado ao local e prestou os primeiros socorros. No entanto, o falecimento de Marco Antônio foi confirmado ainda na praia.

O velório e sepultamento do empresário será realizado nesta quinta-feira (4), no Cemitério Jardim das Palmeiras, em Goiânia.