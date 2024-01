Matricule seu filho no Colégio Couto Magalhães e garanta um ensino moderno fundamentado nos valores cristãos

Unidade passou por uma ampliação recente, com melhorias na estrutura para melhor atender aos estudantes; vagas são limitadas

Publieditorial - 03 de janeiro de 2024

Colégio Couto Magalhaes (Foto: Reprodução)

O Colégio Couto Magalhães está com matrículas abertas para todas as séries, da educação infantil até a terceira série do ensino médio. Para quem procura um ensino em sintonia com o que há de mais moderno e ainda conectado aos valores cristãos, a instituição é o lugar certo. Com mais de 90 anos de existência, a unidade foi fundada em 1932 pelo Dr. Carlos Pereira de Magalhães.

Pais interessados podem entrar em contato com o Couto Magalhães pelos seguintes contatos: (62) 33106634 (ligação) e (62) 3310-6684 (WhatsApp). E o melhor é que, ano após ano, a estrutura é ampliada para melhor atender aos estudantes que escolhem o colégio, já reconhecido pela comunidade por sua excelência. Recentemente, um novo bloco foi inaugurado, com quadra poliesportiva, salas de monitoria, salas de estudo individuais e coletivas, além de um amplo espaço para o conforto dos alunos.

O material didático de ponta garante um processo de ensino-aprendizagem com a qualidade que os pais procuram. O uso de tecnologias assegura o aprendizado em um ambiente que incentiva a inovação. Por outro lado, a confessionalidade, com o reforço dos valores cristãos, dá para as famílias a segurança de uma formação ética e comprometida com a sociedade. Não é à toa que o lema da campanha de matrículas 2024/1 tem como mote ‘Fé que inspira, saber que transforma’

E para quem deseja aprender um outro idioma enquanto estuda, não poderia faltar o ensino bilíngue, que no Colégio Couto Magalhães contempla do Infantil 5 até o 5º ano. Vale destacar também que esta unidade de ensino foi uma das primeiras em todo o Estado de Goiás a aderir ao novo ensino médio, onde os alunos têm uma formação completa em áreas distintas, com os itinerários formativos, que contemplam conteúdos além da grade comum curricular.

Para manifestar seu interesse e deixar o contato para que a equipe do Colégio entre em contato, você pode acessar o seguinte link (http://anapolis.colegiocoutomagalhaes.com.br/paginas/matriculas), preencher seus dados pessoais e as informações do filho ou filha. Os pais também podem escolher entre uma das unidades – o Couto está presente em Anápolis e Goianésia.

Após o preenchimento do formulário com os dados, uma data será agendada pela nossa equipe para que os pais possam visitar a instituição de interesse. No site, os pais também têm acesso aos materiais escolares necessários para o ano letivo 2024 (https://anapolis.colegiocoutomagalhaes.com.br/paginas/lista-de-materiais-2024). Quem preferir ir diretamente a uma das unidades não precisa agendar horário. Basta comparecer diretamente aos colégios portando os documentos necessários (https://www4.unievangelica.edu.br/storage/10421/Documentos-Necessários.pdf) e fazer a matrícula!

Além da sala de aula

O Colégio Couto Magalhães oferece aos alunos um currículo extenso, com diversas atividades que vão além das quatro paredes da sala de aula. Dentre as propostas, está uma programação exclusiva com a prática de diversas modalidades esportivas, dança, atividades artísticas, laboratórios de ciências, musicalização e muito mais!

Período estendido

Desde 2023, o Colégio Couto Magalhães oferta o período estendido na educação infantil para crianças de 4 e 5 anos. Com isso, a instituição oferece às famílias uma opção a mais para as crianças e famílias, com a qualidade que a comunidade já conhece. Em especial, pais ou responsáveis que trabalham em período integral.

A proposta pedagógica inclui atividades recreativas, cardápio das refeições que leva em conta as necessidades nutricionais dos estudantes, horários de descanso, experiência bilíngue, ensino de música, prática esportiva e ainda o ensino da Bíblia por meio do Bible Project.