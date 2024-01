Prefeitura de Anápolis quer torrar R$ 42 milhões com tapa-buracos em pleno período de chuva

Pedro Hara - 03 de janeiro de 2024

Centro Administrativo de Anápolis. (Foto: Arquivo)

A ausência da especificação de bairros e ruas onde serão utilizados os R$ 42 milhões que a Prefeitura de Anápolis diz estar disposta a pagar, em pleno período de chuva, no serviço de tapa buracos, tem chamado atenção dos que acompanham com lupa o mais recente edital de concorrência pública lançando no município.

A empresa vencedora da empreitada só deve ser conhecida no dia 30 de janeiro, às 14h30, no Centro Administrativo.

As empreiteiras que se interessarem por apresentar propostas não precisam, obrigatoriamente, fazer visitas técnicas para terem a dimensão do serviço que deverão executar.

A origem dos recursos é a famosa “fonte 100”.

Fred Rodrigues assume Diretoria de Comunicação na Alego

Agora ex-deputado, Fred Rodrigues (DC) será o responsável pela Diretoria de Comunicação da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Ele se soma a mais outros dez ex-parlamentares que exercem funções de confiança na Casa, como Henrique Arantes (Gestão e Logística), Max Menezes (Participação Popular), Francisco Oliveira (Diretoria-Geral), Thiago Albernaz (Diretoria Legislativa), Álvaro Guimarães (Diretoria Parlamentar) e Tião Caroço (Assuntos Institucionais).

Outros dois ex-parlamentares estão em secretarias: Vinicius Cirqueira (Esporte e Lazer) e Sérgio Bravo (Manutenção Predial).

Por fim, dois ex-deputados estão lotados em assessorias técnicas: Rubens Marques (Diretoria Financeira) e Maycllyn Carreiro (Gabinete da Presidência).

Amigo de Bolsonaro quer ser candidato em Goiânia

Amigo do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e um dos nomes mais influentes da direita em Goiânia, Coronel Urzeda (PL) colocou o nome à disposição do partido para concorrer ao cargo de vereador na capital.

Em 2022 foi candidato a deputado estadual, mas recebeu pouco mais de 8 mil votos.

Naçoitan Leite tem pedido negado pela Câmara de Iporá

Com 11 votos contrários e 02 favoráveis, a Câmara de Iporá negou o pedido de licença do prefeito Naçoitan Leite (PSDB) por mais 15 dias. O atual afastamento vence nesta quinta-feira (04).

Apesar do parecer favorável da assessoria parlamentar da Casa, os vereadores justificaram que o pedido não foi feito por motivos pessoais ou de interesse da cidade, e sim porque Naçoitan está preso.

Os únicos que votaram a favor do pedido de licença foram Roni Costa (UB) e Wenio Pirulito (Cidadania).

Os primeiros jogos dos goianos na Copinha, o maior campeonato de base no Brasil

Começa nesta quarta-feira (03) a caminhada dos times goianos na Copinha, o maior torneio de base do Brasil e que reúne times de todo o país.

Vila Nova e Atlético estreiam, simultaneamente, às 15h15, contra Atlético Gloriense (SE) e Operário (PR).

Na quinta-feira (04) é a vez do Goiás entrar em campo. O adversário é o Madureira (RJ), às 13h.

Por fim, o último goiano a estrear é o Trindade, na quinta-feira (05), e que duela contra o Náutico (PE), às 15h15.

Nota 10

Para o tenista goiano Luiz Augusto Miguel, de 14 anos, que terminou 2023 no topo do ranking da Confederação Brasileira de Tênis (CBT) e no Sul-Americano da Cosat, da sua categoria. Já mundialmente, Luiz está na 556º posição.

Nota Zero

Para Prefeitura de Anápolis, que não faz nenhum trabalho profilático para dias de chuvas torrenciais na cidade.

O verão já chegou, mas esse senso de necessidade ainda não.