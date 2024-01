Leandro Ribeiro volta à Câmara e diz que quer ser candidato a prefeito apoiado por Roberto

Vereador também abriu as portas do PP para Dominguinhos se filiar ao partido

Pedro Hara - 04 de janeiro de 2024

Leandro Ribeiro, vereador pelo PP na Câmara Municipal de Anápolis. (Foto: Ismael Vieira)

De volta à Câmara de Anápolis após deixar o cargo de subsecretário na Secretaria de Indústria e Comércio (SIC), Leandro Ribeiro (PP) utilizou as redes sociais para reafirmar o desejo de ser candidato a prefeito contando com o apoio de Roberto Naves (Republicanos).

“Seria muito importante para o nosso projeto o apoio do prefeito Roberto Naves, por tudo que ele fez para a cidade de Anápolis neste 07 anos de mandato. Eu ficaria muito feliz se pudesse estar caminhando junto com o prefeito Roberto Naves”, pontuou Leandro.

No mesmo vídeo, o vereador abriu as portas do PP para o presidente da Câmara de Anápolis, Domingos Paula (PV).

“[Ele é] muito bem vindo, inclusive já coloquei à disposição a presidência municipal do partido para ele”, afirmou Leandro.