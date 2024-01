PIS/Pasep: número de telefone para consultar o benefício é liberado; veja se você receberá

Serviço permite que pessoas verifiquem informações sobre gratificação

Gabriella Pinheiro - 05 de janeiro de 2024

(Foto: Ilustração/Captura de tela/Youtube)

Está em dúvida se você é um dos contemplados para receber o PIS/Pasep? É possível sanar as dúvidas e consultar o benefício apenas ligando em um número de telefone.

O pagamento do abono salarial é feito pela Caixa Econômica Federal (CEF)e será ofertado para os trabalhadores que estiveram atuando durante o ano de 2022.

Recentemente, a Previdência Social – órgão responsável pelo pagamento do abono – liberou um serviço telefônico que permite com que as pessoas confiram informações sobre a gratificação.

Para consultar o benefício, é necessário apenas ligar para o número de telefone 135 e, posteriormente, seguir as orientações que serão repassadas.

Logo após telefonar para esse número, você será levado até o menu de opções, em que será necessário informar o seu CPF. Em seguida, toque na opção do número 0 para falar com um atendente.

Assim, um funcionário da Previdência Social irá fazer a confirmação dos dados e repassar o número referente ao seu Pis/Pasep. É importante lembrar que o atendimento só é feito de segunda a sábado, das 07h às 22h.

Podem receber o benefício os trabalhadores que estejam inscrito no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, recebam remuneração mensal média de até dois salários mínimos, ter exercido atividade remunerada por pelo menos 30 dias e ter os dados informados pelo empregador corretamente na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).

A liberação dos valores aos profissionais é feita conforme o mês de nascimento de cada um, e se inicia com os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro.

Para aqueles que já possuem conta na Caixa, o valor do PIS é depositado de forma automática. Já para os demais, é necessário ter uma conta aberta no Caixa Tem.

Os profissionais que quiserem saber se tem ou não direito ao valor devem realizar a consulta por meio do aplicativo da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS).

