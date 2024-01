Governo de Goiás divulga novo calendário para pagamento do IPVA 2024

Prazo foi alterado para quem for pagar à vista ou parcelado

Augusto Araújo - 06 de janeiro de 2024

(Foto: José Cruz/Agência Brasil)

O Governo de Goiás alterou o calendário para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) em 2024.

Dessa forma, para quem quiser garantir o desconto de 7% no tributo e tem placa final “1”, o prazo foi estendido até terça-feira (09), tendo também a segunda-feira (08) para pagamento à vista.

As demais placas continuam com as mesmas datas anteriores:

final 2 – 09 de janeiro

final 3 – 10 de janeiro

final 4 – 11 de janeiro

final 5 – 12 de janeiro

final 6 – 15 de janeiro

final 7 – 16 de janeiro

final 8 – 17 de janeiro

final 9 – 18 de janeiro

final 0 – 19 de janeiro

Já o prazo para quem optar pelo parcelamento, que não tem o desconto, foi alterado para todas as placas.

Antes o calendário começava nesta segunda-feira (08). Agora será a partir do dia 15 de janeiro, indo até o dia 26 do mesmo mês, conforme o final da placa.

Nesta opção, os boletos estarão disponíveis para emissão a partir de terça-feira (09), seguindo a sequência das placas. Assim, os contribuintes terão um prazo maior para emissão antecipada dos boletos de pagamento.

Para acessar o boleto, basta entrar no site do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) (goias.gov.br/detran), na data prevista, ou utilizar o aplicativo DetranGO ON.

No documento já consta a redução de 7% para pagamento à vista. É importante lembrar que o Estado não envia boleto para a residência do contribuinte.

Vale lembrar que a cobrança de juro ou multa somente é aplicada após o vencimento da última parcela, em setembro ou outubro, conforme o final de placa.

Os contribuintes inscritos no Programa Nota Fiscal Goiana também podem receber entre 5% e 10% de desconto, percentual inserido automaticamente no boleto do IPVA.

O benefício é concedido a cadastrados no programa que pediram CPF na nota entre dezembro de 2022 e novembro de 2023. A redução para esses contribuintes, que também optarem pelo pagamento à vista, são cumulativos.