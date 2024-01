Polícia Científica lamenta morte de agente após crime cruel provocado por bêbado no trânsito

Ele teve queimaduras em 30% do corpo e chegou a ser hospitalizado, mas ferimentos eram graves demais

Maria Luiza Valeriano - 06 de janeiro de 2024

Ednilson Reis era fotógrafo criminalístico aposentado (Foto: Reprodução/Redes sociais)

Um crime de trânsito fatal e chocante se deu na manhã da sexta-feira (05), levando à morte do agente aposentado da Polícia Científica de Goiás, Ednilson Reis, de 56 anos. Nas redes sociais, o órgão lamentou a perda do profissional, que atuou como Fotógrafo Criminalístico de Classe Especial.

Por volta das 11h, Ednilson estava pilotando uma moto na GO-020, próximo ao residencial Alphaville Flamboyant, quando foi atropelado por uma caminhonete.

O motorista, de 48 anos, teria atingido o agente e, ao invés de prestar socorro, teria continuado dirigindo com a vítima presa ao carro até que a Polícia Militar (PM) avistou a cena brutal e ordenou que o condutor parasse.

Apesar de ter tentado fugir, foi possível impedir o condutor, momento em que Ednilson finalmente foi socorrido em estado grave pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (HUGOL).

O suspeito apresentava sinais de embriaguez e foi constatado, por meio de um exame de alcoolemia, que tinha 0,70mg/L de álcool no organismo. No momento em que ele foi abordado, também estava com a fala arrastada, sonolento e incapaz de andar em linha reta.

Sinais no local apontaram que o suspeito arrastou a vítima por aproximadamente 50 metros e só parou com a ordem da PM. Diante do crime cruel, ele foi encaminhado à Central de Flagrantes.

Ednilson, por sua vez, chegou a ser atendido no hospital, mas devido à gravidades dos ferimentos, que incluíram uma fratura na perna e 30% do corpo queimado, teve o óbito constatado horas depois.

Nas redes sociais, a Polícia Científica de Goiás comunicou o falecimento “com profundo pesar”.

Confira a nota na íntegra:

É com profundo pesar que a Superintendência de Polícia Científica (SPTC) comunica o falecimento do Fotógrafo Criminalístico de Classe Especial Ednilson Reis Lima Tavares (Aposentado); ocorrido ontem (05), em razão de Crime de Trânsito; que já está sendo devidamente apurado, com atuação das Polícias Civil e Científica.

Enquanto na ativa, o Fotógrafo Criminalístico Ednilson Reis trabalhou na então Divisão de Perícias Externas (DPE) do Instituto de Criminalística, compondo equipes de Perícia Criminal que atuavam nos mais diversos locais de crime na Região Metropolitana de Goiânia; e eventualmente, atendendo também aos então denominados Núcleos Regionais de Polícia (localizados no interior).

Neste momento de dor, a Polícia Científica se solidariza com familiares, amigos e colegas.