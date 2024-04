Festas luxuosas de 15 anos para garotos viram tendência entre a elite de Goiânia

Ao contrário da tradicional festa de debutante das meninas, decisões, muitas vezes, são tomadas em curto espaço de tempo

Maria Luiza Valeriano - 15 de abril de 2024

Festa de 15 anos de meninos focam mais na diversão (Foto: Reprodução/Redes sociais/i9filmes)

Festas de 15 anos são eventos tradicionais da cultura nacional, sendo um dos maiores momentos da vida de uma menina e, agora, meninos também. Conhecida por introduzir o adolescente à vida social e marcar o fim da infância, a festa caiu nos gostos dos garotos goianos.

No Rio de Janeiro (RJ), o Copacabana Palace recebeu a primeira festa de 15 anos masculino da história do local, ainda em dezembro de 2023. O que mostra que Goiânia não está fora da curva, sendo que também já realizou as próprias comemorações do gênero.

De acordo com a cerimonial com atuação no mercado da capital goiana há 8 anos, Val Queiroz, ela realizou dois aniversários de 15 anos para garotos também no final de 2023. Em 2024, há mais três marcados e outros em fase de orçamento.

“No final do ano passado, começamos a ver essa progressão da procura pelos meninos. É uma tendência para esse ano, vai vir forte, porque a festa de 15 anos traz um momento muito especial na vida desses adolescentes e chega a ser uma validação social. Existe um movimento na geração onde o debutante tem esse reconhecimento entre a vida social deles”, explicou a profissional.

“Acredito que os meninos começaram a sentir essa necessidade também de se sentir tão incluídos quanto as meninas na época das festas”. Em outros casos, a decisão não parte dos aniversariantes; os próprios pais escolhem fazer o evento para tirar o filho da timidez.

Apesar da origem como uma introdução das meninas à sociedade, consideradas prontas para casarem e constituírem famílias, ao longo das últimas décadas o tom mudou, ainda que detalhes carreguem um pouco da tradição, como a valsa com um ‘príncipe’ e a troca da ‘sapatilha’ para o ‘salto alto’. Já os meninos abandonaram os protocolos por completo.

No lugar das tradições, uma pista de dança completa com atrações especiais que simulam boates. “Eles estão indo mais para o sentido de ter uma balada com os meninos. Não fazem questão de ter entrada triunfal, recepcionar convidados, trocar os ‘looks'”, disse. “Ele é estrela na noite, mas não segue os protocolos”.

Se hoje a festa é de aproximadamente 100 a 150 convidados, cerca de metade do comum nos eventos femininos, com foco na diversão, a cerimonial aponta para a possibilidade das escolhas serem pautadas na própria excentricidade. “Acredito que vão ter protocolos no futuro. Quanto mais ficar comum, mais vão querer introduzir, porque vão buscar novidades”.

Com isso, a tendência é de festas ainda maiores – e mais caras – no futuro. Atualmente, o orçamento dos aniversariantes é em torno de R$ 150 mil a R$ 300 mil, o que impacta no tamanho ou até realização dos eventos em muitos casos, conforme Val.

De acordo com a especialista, os pais se preparam, tanto emocionalmente quanto financeiramente, por anos para a festa das filhas. No caso dos filhos, o pedido surge com pouco tempo para digerir. “É uma grande barreira para os pais, porque não é comum. Às vezes, o debutante tem que se desdobrar para convencê-los e o valor financeiro também é impactado por isso”.

Embora haja um número crescente de festas, segundo a especialista, os aniversários dos garotos ainda são tendência, podendo rapidamente sair de moda, enquanto o caso das meninas é tradição. Portanto, por enquanto, Val destaca que não há previsão de que, um dia, andem lado a lado.