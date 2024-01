Aviso de mudanças no WhatsApp: prepare-se para o que vem aí

As constantes atualizações do aplicativo acontecem no intuito de melhorar o desempenho e a experiência

Ruan Monyel - 07 de janeiro de 2024

(Foto: Ilustração/Pinterest)

Nos últimos dias foram anunciadas mudanças no WhatsApp, que atualmente é uma das redes sociais mais usadas no mundo todo, e não é diferente no Brasil.

As constantes atualizações do aplicativo acontecem no intuito de melhorar o desempenho e a experiência, mas nem sempre agrada a todos os usuários.

Recentemente foram anunciadas mudanças que estão sendo aguardadas por muito e entram em vigor a partir de janeiro de 2024. Ficou curioso? Leia e descubra quais os benefícios da atualização.

Aviso de mudanças no WhatsApp: prepare-se para o que vem aí

Desde que foi lançado em 2009, o WhatsApp passou por inúmeras atualizações e se tornou o queridinho para troca de mensagens.

O avanço da tecnologia proporcionou a adição de mensagens de voz e de vídeo, que além de matar a saudade de quem está longe, transformaram as formas de atendimento online.

Se você é um usuário frequente, seja profissionalmente ou de forma pessoal, as novas mudanças que entram em vigor em 2024 , prometem melhorar a experiência no App.

Para aqueles que referem a versão web, agora será possível realizar a filtragem do bate, essa nova ferramenta já era aguardada por muitos.

A filtragem permite novos métodos de organização dos bate-papos, facilitando e se adequando ao modelo que atende as necessidades do usuário.

Já para a versão dos aplicativos, agora a vídeo chamada com os amigos vai ficar mais divertida, pois o compartilhamento de músicas será possível.

Todos os participantes da chamada poderão compartilhar suas músicas favoritas que serão ouvidas por quem estiver no bate-papo.

Outra novidade, embora já seja possível fixar conversas e mensagens, agora a capacidade de fixação será maior, facilitando na hora de encontrar o que precisa.

Por fim, o melhor dos novos recursos, chega de fazer o download dos status do WhatsApp para compartilhar no Instagram, pois, será possível fazer diretamente.

A plataforma está estudando esse recurso, que possibilita o compartilhamento mútuo nas redes sociais, incrível, né?

Siga o Portal 6 no Instagram: @portal6noticias e fique por dentro das novidades!