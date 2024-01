6 perguntas que podem te reprovar em uma entrevista de emprego

Alguns questionamentos importantes podem se tornar verdadeiros obstáculos negativos para os candidatos

Magno Oliver - 08 de janeiro de 2024

(Foto: Arquivo/Agência Brasil)

Existem algumas perguntas que podem levar um candidato diretamente a uma reprovação, em uma entrevista de emprego.

A fase de entrevista com uma recrutadora de uma empresa é uma etapa crucial para alguém que quer conquistar uma oportunidade profissional no mercado de trabalho.

No entanto, algumas perguntas feitas pelos recrutadores ou mesmo os próprios donos das empresas podem se tornar verdadeiros obstáculos para os candidatos.

1. “Me fale mais sobre você”

Esse questionamento avalia a capacidade do candidato de comunicar informações relevantes e conseguir destacar quais são suas qualificações pessoais.

No entanto, se caso a pessoa divagar, falar coisas desnecessárias demais, isso pode transmitir falta de foco, habilidades de comunicação e pode prejudicar no processo.

2. “O que você gosta de fazer?”

Já essa pode gerar eliminação por fornecer insights sobre personalidade, interesses e valores. Contudo, vale lembrar que se o argumento não estiver alinhado com a cultura da empresa, por exemplo, pode gerar impacto negativo para a percepção do entrevistador.

3. “Por que você saiu / quer sair do seu último emprego?”

Muito comum em seleções, essa questão busca entender melhor o passado do candidato e avaliar a adequação ao novo cargo.

No entanto, caso apareçam conflitos constantes, como falta de comprometimento, desempenho insatisfatório ou algo do tipo, o selecionador avaliará que a pessoa não consegue manter relações saudáveis no ambiente de trabalho.

4. “O que te motiva a trabalhar conosco? Por que escolheu nossa empresa?”

A intenção é avaliar o alinhamento entre os objetivos do candidato e a cultura/valores do lugar. Em caso de respostas fúteis, genéricas ou desinteressantes, isso pode indicar falta de preparo do pretendente.

5. “Perguntas situacionais (explicar uma situação em que vc praticou suas competências profissionais e éticas)”

O objetivo é avaliar a capacidade de tomar decisões éticas e lidar com situações complexas, além de avaliação do comportamento emocional. Porém, em caso de respostas com teor de falta de caráter ou fora dos padrões éticos, o indivíduo já está descartado do processo de avaliação de vaga.

6. “Como suas habilidades técnicas específicas se alinham com os requisitos deste cargo?”

Por fim, o intuito nessa questão é se você possui competências para desempenhar as funções específicas do cargo. Porém, se as respostas demonstrarem falta de compreensão ou de habilidade, isso pode levar à reprovação.

