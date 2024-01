Leandro Ribeiro pediu apoio de Roberto Naves por questão estratégica

De volta à Câmara, parlamentar é o nome do PP na disputa pela Prefeitura de Anápolis

Pedro Hara - 08 de janeiro de 2024

Vereador Leandro Ribeiro. (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Não provocou surpresa entre a classe política de Anápolis o vídeo postado por Leandro Ribeiro (PP), onde o vereador diz que pretende contar com o apoio de Roberto Naves (Republicanos) nas eleições deste ano.

Apesar de inicialmente parecer um tiro pela culatra, dada a repercussão negativa que teve o vídeo nas redes sociais, Leandro fez a publicação por uma questão estratégica.

Colegas do vereador ouvidos pela Rápidas disseram que ele possui cerca de 40 cargos no Centro Administrativo e que não pretende perdê-los neste momento.

Parlamentares também apostam que neste último ano de legislatura na Câmara de Anápolis, Leandro deve adotar uma postura mais conservadora, para não entrar em rota de colisão com Roberto.

“Acredito que ele possa ficar até mais apagado”, confidenciou um emissário à Rápidas.

Vereador que votou contra empréstimo de Rogério Cruz sofre represália

Enquanto isso, em Goiânia, quem perdeu cargos comissionados no Paço Municipal foi o vereador Willian Veloso (PL).

Ele votou contra o pedido de empréstimo de R$ 710 milhões solicitado por Rogério Cruz (Republicanos) à Câmara de Goiânia e perdeu oito cargos comissionados que possuía na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e Políticas Afirmativas.

After da festa dos servidores vem dando o que falar

Nos corredores do Centro Administrativo não se fala em outra coisa senão o after da festa dos servidores, ocorrido na casa de um dos diretores mais prestigiados da Prefeitura de Anápolis.

Mais à vontade que o normal, um trio que dá expediente na Secom comandou a roda de conversa revelando segredos picantes envolvendo o casal Naves e ex-assessores.

Quem ouviu as histórias (algumas inventadas) ficou com vergonha alheia. O temor do trio é que Roberto ou Vivian resolvam saber o que foi falado deles.

Luto pela morte do ex-prefeito de Nova Veneza, Oswaldo Stival

Ronaldo Caiado (UB), Marconi Perillo (PSDB), Sandro Mabel (Republicanos), Bruno Peixoto (UB) e Lucas Kitão (PSD), foram alguns dos políticos que lamentaram a morte de Oswaldo Stival, ex-prefeito de Nova Veneza, que faleceu neste domingo (07), aos 92 anos.

Quem também prestou homenagem a Stival foi o Atlético Goianiense, clube pelo qual ele torcia e o homenageou em 2023. A Prefeitura de Nova Veneza declarou luto oficial de 03 dias.

Goiás é a primeira equipe do estado a ser eliminada na Copinha

Após sofrer duas derrotas em dois jogos, o Goiás é a primeira equipe do estado a ser eliminada da Copinha.

Os reveses foram para Madureira (RJ) e Portuguesa (SP). Atlético, Trindade e Vila Nova seguem na disputa por uma vaga na segunda fase da competição.

Nota 10

Para Coronel Câmara, chefe de Estado-Maior Estratégico da Polícia Militar de Goiás (PMGO). Desde que assumiu a função, começou a compartilhar diversas ocorrências nas redes sociais, demonstrando transparência no serviço da corporação e facilitou a vida da imprensa, que consegue com maior facilidade as informações dos casos para serem divulgados.

Nota Zero

Para Secretaria de Infraestrutura (Seinfra) de Goiânia, que não consegue garantir que a capital seja uma cidade transitável em dias de fortes chuvas.

Não foram poucas as imagens de alagamentos e veículos embaixo d’água durante todo este domingo (07).

Vale lembrar que o problema não é recente e ocorre anualmente durante o período chuvoso.