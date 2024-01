Homem que ganhou na loteria recebe ligação urgente da filha e o dinheiro “evapora”

Um telefonema acabou mudando todo o rumo da história e o destino de parte da fortuna que tinham recém embolsado

Magno Oliver - 09 de janeiro de 2024

(Foto: Terra/UOL)

Um homem aposentado, morador de Sutton Codfield, na Inglaterra, e sua parceira Rita Brown, 70 anos, tiveram uma surpresa inesperada em suas vidas.

Acontece que eles foram sorteados em um prêmio semanal da loteria da Milionaire Street da Postcode Lottery e algo inesperado aconteceu logo em seguida também .

Kevin McCann, 67 anos, e a mulher faturaram cada um £ 142.857 ( cerca de R$ 882.650,40 reais), de acordo com publicação do The Sun.

E assim que ele embolsou o dinheiro, uma parte da premiação acabou tendo que “evaporar” de seu bolso.

Acontece que a filha dele, Donna Hardwick, de 45 anos, acabou quebrando o molar posterior e o pai teve que ajudar custeando uma coroa dental novinha em folha.

“Minha filha me telefonou ontem à noite, voltando do trabalho para casa, para me dizer que havia quebrado um dos molares posteriores e perguntou o que poderia fazer. Ela vai precisar de uma coroa – e vai conseguir uma nova agora”, conta o homem.

O casal ficou desacreditado quando receberam a ligação sobre a bonificação financeira. A mulher de Kevin ficou sem reações.

“Somos sempre nós dois que nunca ganhamos nada. Mas com isso eu disse que por mais que fosse, seria maravilhoso e mais dinheiro do que tínhamos”, reforça Rita.

Apesar dos pesares, enfim a felicidade

Mesmo com os gastos com a filha, porém, Kevin revelou que a dupla vitória veio depois de comemorarem 23 anos juntos.

A intenção com a grana é ajudar as famílias por parte de pai e mãe de cada um do casal, além de curtir um pouco as férias em Belfast e em Kalamaki, na ilha grega de Zante.

A esposa sugeriu um pequeno presente para si mesma. Ela contou que quer “um anel de diamante. Diamantes são meus favoritos.”

Os novos milionários planejam organizar um cruzeiro em Barbados para comemorar seu próximo aniversário de casamento.