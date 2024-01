Pirenópolis terá festa no Pré-Carnaval para público LGBTQIAPN+

Visitantes farão "tour" por vários pubs, bares e boates na mesma noite, com diversas opções musicais para aproveitar

Augusto Araújo - 09 de janeiro de 2024

Rua do Lazer, via mais badalada do centro histórico de Pirenópolis. (Foto: Anna Júlia Steckelberg/Portal 6)

A cidade de Pirenópolis vai receber uma nova edição da festa “Circuito Piri”, voltada para o público LGBTQIA+ no Pré-Carnaval.

O evento está previsto para o dia 03 de fevereiro e contará com quatro festas simultaneamente, com diferentes gêneros musicais. Além disso, os presentes poderão acompanhar o ensaio dos bloquinhos.

A festança vai acontecer em diferentes estabelecimentos próximos à Rua do Lazer. Isso porque ela tem um formato “móvel”, ou seja, ela irá passar por vários pubs, bares e boates na mesma noite.

A programação começará às 15h, com um sunset e house music no pôr-do-sol, passando por mais três locais. A cada novo ponto, haverá um DJ tocando pop, funk ou brasilidades.

O Circuito Piri deve finalizar as atividades por volta das 5h do dia seguinte, em duas boates que os visitantes poderão escolher.

Informações gerais do evento estão disponíveis no Instagram @circuito.piri, incluindo programação completa e roteiro do circuito que será realizado.