Morre James Kottak, ex-baterista do Scorpions por duas décadas, aos 61

Folhapress - 10 de janeiro de 2024

James Kottak, ex-baterista do Scorpions, em apresentação (Foto: Reprodução/ Instagram)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O ex-baterista do Scorpions, James Kottak, morreu nesta terça-feira (9), aos 61 anos. A causa da morte não foi divulgada, mas segundo sua filha, Tobi, ele morreu em sua cidade natal, Louisville, no Kentucky.

Kottak foi membro do Scorpions de 1996 a 2016, participando das gravações de todos os álbuns do período, desde “Eye II Eye”, de 1999, até “Return to Forever”, de 2015. Depois de 20 anos na banda, ele foi demitido por alcoolismo e substituído por Mikkey Dee, ex-Motörhead, que continua como membro do Scorpions.

Antes de ingressar no Scorpions, Kottak foi um membro original da banda alemã Kingdom Come, na década de 1980, grupo para o qual retornou após sua saída do Scorpions. Ele era um membro ativo da banda até sua morte.

Além disso, Kottak teve passagens por bandas como Warrant, Montrose, Bob Brickley Band, Nut House, Mister Charlie, Buster Brown, Wild Horses, The McAuley Schenker Group e Ashba.

Kottak falou sobre sua batalha contra o álcool em uma entrevista no início deste ano, ao site Tulsa Music Stream. “Tive algumas crises com a bebida ao longo dos anos. Mas o que as pessoas não conhecem é todos os anos que estive sóbrio. 2008 a 2011. E um ano aqui e outro ali”, disse.

“E quando nossos filhos [com a ex-mulher Athena Lee, irmã do baterista do Mötley Crüe, Tommy Lee] estavam no forno, eu passava muito tempo sem beber. E então tive meus momentos em que bebi. E isso não significa que estava caindo bêbado, andando com uma garrafa pela casa”, acrescentou.