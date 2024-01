Com 8 agências, Sicredi se torna a instituição financeira com maior presença em Anápolis

Gerente regional de desenvolvimento da agência aponta que parte desse sucesso vem do modelo de negócio

Publieditorial - 11 de janeiro de 2024

Agência Brasil Norte e Agência Agronegócios estão presentes no bairro Cidade Jardim, em Anápolis. (Foto: Isabella Valverde/Portal 6)

O Sicredi se consagrou em Anápolis e hoje se destaca como a instituição financeira com maior presença na cidade.

Ao todo, são oito agências espalhadas pelo município, de forma a oferecer maior comodidade para os associados anapolinos.

Para mais, vale ressaltar que visando atender melhor o público, assim como percebendo o potencial que Anápolis possui, o Sicredi inaugurou neste ano na cidade uma agência inédita no Centro-Oeste.

Trata-se da Agência Agronegócios, presente na parte superior do prédio localizado no bairro Cidade Jardim, e voltada especificamente para o atendimento de produtores rurais.

Para se ter uma ideia, o Sicredi Celeiro Centro-Oeste está a 05 anos em Anápolis e segue em forte e constante expansão, inaugurando anualmente uma média de uma unidade por ano na região.

Em parte, o gerente regional de desenvolvimento da agência, Jean Henrique Wihrich, aponta que parte desse sucesso vem do modelo de negócio adotado pela instituição.

“De um lado, o associado está como usuário do sistema, dos produtos, do serviço, e do outro lado, como dono, participando dos resultados. Então é um modelo mais justo, é um modelo da comunidade”, completou.

Agências em Anápolis:

– Brasil Norte

Endereço: Avenida Brasil, S/N, Qd 07 Lt 102

Contato: (62) 3321 5327 – Aberto de segunda à sexta, das 08h às 17h;

– Brasil Sul

Endereço: Travessa Kassar Bittar, S/N, Q 01, L 08

Contato: (62) 3329 9100 – Aberto de segunda à sexta, das 08h às 17h;

– Jundiaí

Endereço: Avenida Santos Dumont, S/N, Qd 3, Lt 39/40, Sl 01

Contato: (62) 3321 5327 – Aberto de segunda à sexta, das 11h às 16h;

– Xavier de Almeida

Endereço: Rua Xavier de Almeida, 115

Contato: (62) 3311 4820 – Aberto de segunda à sexta, das 11h às 16h;

– Jaiara

Endereço: Avenida Santos Dumont, 223, Quadra 03, Lote 40, Sala 07

Contato: (62) 3311-4820 – Aberto de segunda à sexta, das 11h às 16h;

– Mato Grosso

Endereço: Avenida Santos Dumont, 223, Quadra 03, Lote 40, Sala 04

Aberto de segunda à sexta, das 11h às 16h;

– Agronegócios Anápolis

Avenida Brasil, SN, 1 Andar Quadra 07 Lote 102

Aberto de segunda à sexta, das 11h às 16h.