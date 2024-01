Governo anuncia leilão de rodovias federais e estaduais que cortam Goiás; saiba quais

Expectativa é que as concessões imprimam valores de investimentos privados bilionários

Gabriella Pinheiro - 11 de janeiro de 2024

BR 153. (Foto: Assessoria DNIT/Divulgação)

Treze rodovias divididas em seis estados do país serão colocadas a leilões pelo Governo Federal ainda em 2024. Dessas, quatro são BRs que cortam Goiás, além de trechos de vias estaduais.

A informação foi repassada na quarta-feira (10) pelo ministro dos Transportes, Renan Filho. A expectativa é que as concessões imprimam R$ 122 bilhões em investimentos privados.

Entre os trechos goianos que estão sendo cotados, estão: BR-364, que parte de Jataí a Rondonópolis (MT); BRs 153 e 262, entre Goiás e Minas Gerais (MG); BR-040, entre Belo Horizonte (BH) e Cristalina; e BRs 060 e 452, entre Rio Verde, Goiânia e Itumbiara.

Ainda, o programa também visa realizar a concessão para a iniciativa privada de quatro rodovias estaduais de Goiás, sendo elas: as GOs 020 (Goiânia a Bela Vista), 060 (Goiânia a Piranhas), 070 (Goiânia a Matrinchã) e 080 (Goiânia a Santo Antônio de Laguna).

É válido destacar que, em outubro do ano passado, o Governo de Goiás assinou um acordo de cooperação com o Governo Federal para estruturar e oferecer contratos de concessão de rodovias do território goiano.

Até a assinatura do contrato de concessão, as rodovias seguirão sob responsabilidade e controle da administração estadual.