Iniciativa pode ser solicitada de uma maneira rápida e fácil

Gabriella Pinheiro - 11 de janeiro de 2024

Um benefício do Governo Federal liberado para todos os brasileiros pode ser a solução que muitos procuram para se profissionalizar e, enfim, obter uma qualificação profissional.

A iniciativa pode ser solicitada de uma maneira rápida, fácil e requer apenas que você tenha internet, um aparelho celular ou um computador.

Quer descobrir como solicitar esse benefício oferecido pelo Governo Federal? Leia até o final e saiba mais sobre esse benefício liberado para todos os brasileiros.

Liberado benefício do Governo Federal para todos os brasileiros; inscreva-se

Você está em busca de um curso online para se profissionalizar? A notícia a seguir pode te agradar. Isso porque foi liberado um benefício do Governo Federal que pode ajudar você nesse processo.

A iniciativa consiste em uma plataforma que oferta cursos reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC) gratuitos de diferentes modalidades e áreas de atuação.

As modalidades são oferecidas de forma online e, por conta disso, qualquer pessoa de diferentes partes do país podem acessar e solicitar o benefício.

Para conseguir solicitar uma das modalidades, é necessário que você abra o navegador no seu celular ou no computador e, posteriormente, digite o Enap, que é o site da escola nacional de administração pública.

Assim que você estiver no site, você deve ir até a categoria que aparece com a palavra “Cursos” e é nesse momento que você poderá escolher qual das diversas opções de curso você vai querer escolher.

É importante ressaltar que todas modalidades são totalmente gratuitas e reconhecidas oficialmente pelo MEC. É válido destacar que essa é uma oportunidade ofertada pelo Governo Federal que possibilita com que pessoas de diferentes partes do país possam se aprofundar profissionalmente de forma online.

