Descubra o verdadeiro significado dos três buracos que têm no AirPod

Itens não são meramente decorativos e ocupam uma função um tanto importante

Gabriella Pinheiro - 08 de janeiro de 2024

(Foto: Reprodução/YouTube)

Denominados AirPod, os novos fones de ouvidos sem fio lançados pela Apple se tornaram uma verdadeira febre entre os usuários de Iphone.

No entanto, alguns componentes do item seguem sendo uma incógnita para muitos usuários, como é o caso dos três buracos que têm no aparelho.

Afinal, você já parou para pensar no que esses itens podem definir? Ao contrário do que muitos imaginam, os detalhes não são meramente decorativos e ocupam uma função especial.

Embora tenham se popularizado e se tornado um dos produtos bastante adquiridos entre os usuários do Iphone, algumas composições presentes no AirPod ainda são desconhecidas por muitos usuários.

Por exemplo, você por acaso já havia parado para pensar sobre o verdadeiro significado dos três buracos que têm no AirPod? Pois é.

Você pode até achar que os itens são algo meramente decorativa, mas, na realidade, esses pequenos furos possuem uma função especial e importante para os consumidores.

Primeiramente, e uma das principais funções do item, é que esses furos vão ajudar você e a encontrar a caixa dos seus fones de ouvido com maior rapidez e som.

Além disso, os buracos também podem reproduzir qualquer tipo de alerta que seja colocado no aplicativo Airpods.

Outro ponto importante é que é por meio desses pequenos orifícios que você saberá se a bateria do seus fones de ouvidos está ou não fraca.

Um quarto, mas não menos importante uso dos buracos, está relacionado ao emparelhamento. Afinal, você só saberá se ele estiver realmente emparelhado caso escute o som que ele se conectou com o seu dispositivo móvel.

Por fim, é válido ressaltar que esse design com porta USB Tipo C foi incorporado apenas durante o lançamento do iPhone 15, então aqueles com porta relâmpago deixaram de ser vendidos.

