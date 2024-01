Wanessa Camargo revela infância difícil em Goiânia e diz que se sentia ‘impostora’ com sucesso do pai

Declaração foi dada durante conversa com participantes do Big Brother Brasil, onde cantora está confinada

Gabriella Pinheiro - 11 de janeiro de 2024

Cantora Wanessa Camargo. (Foto: Reprodução/Facebook)

Nem sempre a fortuna, casas de luxos, regalias e idas a programas de TV estiveram presentes na vida da cantora Wanessa Camargo. Antes do pai dela, Zezé Di Camargo, estourar, a realidade enfrentada pela atual celebridade e a família estavam um tanto distante disso.

Durante uma conversa com participantes no reality show Big Brother Brasil (BBB), onde ela está confinada, a artista revelou que até os 09 anos enfrentava uma situação financeira difícil, mas que vivia feliz.

“Eu era muito feliz. Meu pai vivia tentando buscar o sonho dele, minha mãe era sacoleira igual a Bia…[participante do reality] Isso foi até meus 9 anos. Com 09 anos, meu pai estourou com meu tio com ‘É o Amor’ e a vida muda”, explica.

Mesmo com a ascensão e a mudança na vida financeira, ela revelou que, devido à origem humilde, se sentia excluída por conviver com pessoas da alta sociedade, especialmente após se casar com alguém com uma boa condição financeira.

“Quando eu comecei a minha carreira, eu sempre me sentia impostora. Esse povo que é chique, de high society. Eu casei com um cara que é da high society, convivia com famílias não sei o que…mas sempre me sentia impostora”, complementa.

Ela ainda afirma que, durante muito tempo na carreira, tentou ser aceita pela elite porque se” sentia rejeitada”, mas que, depois de um tempo, acabou percebendo coisas mais importantes na vida.

“Hoje estou feliz com tudo que conquistei e onde estou. E eu queria estar aqui para mostrar esse meu lado, que tem ZL na veia, que tem Alphaville, que tem Goiânia, que tem São Paulo, que é amiga do Orleans-Bragança e amiga do Seu Silva”, diz.