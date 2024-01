Emenda de R$ 11 milhões de Vívian Naves pode ajudar a cobrir rombo nas contas da Prefeitura

Grande ajuda dada ao marido causou indignação nos prefeitos que ajudaram a então primeira dama se tornar deputada estadual

Pedro Hara - 12 de janeiro de 2024

Roberto e Vivian Naves durante evento em Anápolis. (Foto: Divulgação/Prefeitura de Anápolis)

O pouco mais de R$ 11 milhões em emendas, a integralidade do que tem direito cada deputado estatal, de Vivian Naves (PP) foi destinado à Prefeitura de Anápolis.

A atitude serviu para deputada e a atual gestão defenderem a ideia de que a primeira dama está “honrando” a cidade pelos votos que teve, mas também pode ser explicada por cálculos que prefeitos da região têm feito para explicar a artimanha.

Segundo eles, a Prefeitura de Anápolis teria um rombo de R$ 9 milhões em resto a pagar e isso poderia causar a rejeição das contas de Roberto tanto pelo TCMGO quanto pela próxima legislatura da Câmara Municipal.

“Ele ficaria inelegível”, lembrou um deles.

Com os R$ 11 milhões já embutidos na previsão de receita, esse problema não somente fica resolvido como também pode culminar em um leve superávit.

A grande ajuda dada ao marido causou indignação nos prefeitos que ajudaram a então primeira dama se tornar deputada estadual.

Ela havia prometido a eles que seria uma parceira na Alego e não privilegiaria Anápolis.

Martelava, conforme dois ouvidos pela Rápidas, que esse era um discurso da campanha do Leandro Ribeiro (PP) e não dela.

Kajuru intercedeu junto a Lula pelo Aeroporto de Cargas de Anápolis

À Rápidas, o senador Jorge Kajuru (PSB) afirmou que esteve junto com o presidente Lula (PT) para tratar do Aeroporto de Cargas de Anápolis.

De acordo com Kajuru, Alto Paraíso e Pirenópolis também devem receber em breve o sinal verde para a construção de terminais aéreos.

Tratativas da Prefeitura de Anápolis com a Alibaba não avançam

Após o anúncio das obras no Aeroporto de Cargas de Anápolis, aumentou-se a expectativa pelo desenrolar do acordo entre Prefeitura de Anápolis e Alibaba, gigante chinesa do varejo.

Entretanto, neste momento, as tratativas parecem longe de um desfecho. “As conversas ainda não avançaram”, disse um interlocutor do prefeito à Rápidas.

Defesa de Cacai Toledo deve pedir novo habeas corpus à Justiça

À Rápidas, a defesa de Cacai Toledo informou que entrará com um novo pedido de habeas corpus após ter o pedido negado pelo Tribunal de Justiça de Goiás.

Acusado de ser o mentor intelectual do crime que tirou a vida de Fábio Escobar, Cacai Toledo segue foragido.

Bruno Peixoto continua se movimentando para viabilizar candidatura

Dando continuidade ao projeto de concorrer à Prefeitura de Goiânia, Bruno Peixoto (UB) está recebendo diversos vereadores de Goiânia na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego).

Alguns dos parlamentares que passaram pelo gabinete do deputado estadual nos últimos dias foram Paulo Magalhães (UB), Sargento Novandir (Avante) e o ex-vereador Bill Guerra (SD).

Vila Nova contrata jogador bicampeão europeu que foi revelado pelo clube

Revelado pelo Vila Nova, o volante Fernando Reges, de 36 anos, está de volta ao futebol goiano.

O jogador estava no Sevilla, da Espanha, onde venceu a Liga Europa em duas oportunidades. Natural de Alto Paraíso, ele voltou ao Tigre após 17 anos, quando deixou a equipe para jogar no Porto, de Portugal.

Nota 10

Para Wilton Pereira Sampaio e Bruno Pires, árbitro e bandeirinha da Federação Goiana de Futebol (FGF).

Eles foram novamente convidados para participar do curso de arbitragem da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA), que será realizado no final do mês de janeiro, no Chipre.

Nota Zero

Para Secretaria Municipal de Educação (Semed) de Anápolis, que segue sem realizar o pagamento do salário do mês de dezembro para as cuidadoras credenciadas do município.