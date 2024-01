Muitas pessoas ainda não sabem o que significa e como usar este emoji no WhatsApp

Alguns indivíduos ainda estão perdidos quanto ao real sentido de uso deste ícone de comunicação no mensageiro. É o seu caso?

Magno Oliver - 12 de janeiro de 2024

(Foto: informebrasil)

O WhatsApp é uma das plataformas digitais de comunicação mais utilizadas no mundo para diversas finalidades, atualmente.

Ele serve também para conversar com amigos, enviar documentos de trabalho, mandar áudios, fazer ligações, anexar fotos e vídeos, dentre várias outras funções.

No entanto, uma das formas bastante utilizadas pelos usuários do aplicativo para se comunicarem e interagirem são os emojis.

As figurinhas se tornaram uma peça quase que fundamental na interação e simbolizam um meio mais divertido de conversar na plataforma.

No entanto, o significado de alguns caracteres segue sendo um mistério para muita gente, como é o caso do emoji de coração com ponto.

Existem mais de 720 emoticons no banco de dados do aplicativo e um deles tem chamado a atenção dos usuários recentemente: o emoji de coração com um ponto final embaixo.

De acordo com o site responsável pela tradução de todos os emojis da plataforma Meta, a Emojipedia, esse ícone possui vários significados;

Significados do Emoji de Coração com Ponto Embaixo

1. Serve para expressar que você está com o coração ferido e que o pequeno ponto final abaixo se refere a uma gota de sangue.

2. Função religiosa: Usado como um símbolo do “Sagrado Coração de Jesus”

3. Sentimentos – Usado quando alguns usuários ficam desanimados porque alguém brincou com seus sentimentos.

4. No Inglês – Conhecido como “Exclamação de coração” e foi adicionado ao Emoji 1.0 em 2015