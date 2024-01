Cliente de farmácia faz pedido pelo WhatsApp e diálogo com atendente revolta a internet

Por causa de uma simples recarga, a cliente provocou a ira da internet e de um farmácia inteira por um detalhe que passou batido por ela

Magno Oliver - 13 de janeiro de 2024

(Foto: Instagram / Charlie Realista)

Viralizou na internet um diálogo entre uma cliente e uma farmácia que viralizou nas redes sociais e deu o que falar na web.

O perfil no Instagram de memes, humor e indiretas @Charlie Realista publicou uma conversa um tanto quanto intrigante, mas com final tranquilizador para quem acompanhar até o final.

Uma cliente envia mensagem para o canal de atendimento do estabelecimento a respeito de uma recarga de crédito no celular.

No entanto, o que a atendente não esperava é que a mulher não fosse compreender a simplicidade do pagamento e criasse confusão na demora para entender o pedido por conta do valor cobrado.

“Sim, 20 reais. Quanto fica pra colocar? E, no entanto, como faço pra colocar?”, pergunta ela. “20. Precisa ir até a farmácia para colocar, por conta do pagamento.”, responde a loja

“SIM! VINTE REAIS DE CRÉDITO. GOSTARIA DE SABER QUANTO CUSTA. Só preciso saber o valor aí passo aí, vou comparar o valor com outras farmácias.”, devolve a mulher irritada com a funcionária.

No desenrolar da conversa, a cliente não havia entendido que bastava apenas pagar o valor normal da recarga e não havia mais cobrança alguma de dinheiro ou taxa.

Após entender o detalhe que não havia percebido, finalmente ela agradeceu à trabalhadora e disse que passaria lá para fazer a recarga de crédito do aparelho.

O desfecho

Por fim, nos comentários da postagem, alguns internautas ficaram possessos de raiva com a atitude grosseira da mulher para com a funcionária.

Já outros demoraram, mas conseguiram entender, ao final, que o que faltou foi apenas uma interpretação de texto da parte dela sobre o que estava sendo dito a respeito da recarga.

“Essa até que entendeu rápido kkkkk”, disse uma seguidora. “ahh eu falava que se procurar bem acha mais barato”, retrucou outro perfil. “Haja paciência, viu”, disse um outro.

