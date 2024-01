Há quase 25 anos, 16 supersônicos Mirage voaram juntos pelo céu de Anápolis ao som de Hino da Vitória

Espetáculo envolveu anos de preparação e logística, tendo em vista que o modelo já era considerado antigo

Davi Galvão - 13 de janeiro de 2024

Registro das aeronaves na BAAN, em 1999. (Foto: Reprodução)

Há aproximadamente 25 anos, os céus de Anápolis ficaram repletos de caças militares, em uma apresentação que tirou o fôlego de todos que tiveram a honra de presencia-la.

O tão aclamado evento ocorreu no dia 06 de agosto de 1999, em uma tarde de sábado, às 16h, na Base Aérea de Anápolis (BAAN).

Foi lá que 16 supersônicos Mirage III EBR subiram ao ar para realizar um voo, que não durou muito mais do que meia hora, mas foi mais do que suficiente para mostrar o grande potencial militar de cidade.

O espetáculo foi uma grande conquista para a BAAN, tendo em vista que desde quando o Mirage chegou ao Brasil, em 1972, foram anos de preparação para colocar tantas aeronaves em voo.

Isso porque, mesmo na época, o modelo já era relativamente antigo, o que dificultou bastante a logística do processo.

A chegada dos pilotos foi celebrada pela BAAN com o Hino da Vitória, mesma música que embalou milhares de corações na Fórmula 1, com o lendário Ayrton Senna, que em vida também teve a oportunidade de ultrapassar a barreira do som, em uma das mesmas aeronaves.

A missão foi comandada pelo então Tenente Coronel Marco Antonio Carballo Perez, comandante do 1º Grupo de Defesa Aérea (1º GDA). Segundo ele, a operação teve 100% de êxito.

“Mostramos que podemos vencer as adversidades. A Base Aérea está de parabéns. Anápolis está de parabéns. Marcamos o nosso nome na história da Aviação de Caça”, ressaltou.

A história, relembrada neste sábado (06) pela página Jaguares do Ar, também trouxe boas memórias para pessoas que presenciaram a cena.

“Eu trabalhava no 1º GDA nessa época. Estava presente nesse evento histórico”, comentou um internauta.

“Participei desse feito”, afirmou outro.

Com informações da página História da Aviação Militar