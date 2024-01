Turma do Pagode e Pixote têm show confirmado em Goiânia ainda neste mês; saiba como ir

Atrações fazem parte do projeto "We Love Pagode", que acontecerá na capital goiana

Samuel Leão - 13 de janeiro de 2024

Pixote e Turma do Pagode têm show confirmado em Goiânia. (Foto: Divulgação)

Goiânia irá receber um dos principais grupos de pagode da atualidade, e não vai ser “em off”. A Turma do Pagode, acompanhada do grupo Pixote, se apresentará ainda em janeiro com um repertório que não deixa ninguém ficar parado.

O show está marcado para o dia 28 de janeiro, às 15h de um domingo, e irá ocorrer na Arena Multiplace, situada na Vila Alto da Glória. Comandado pelo vocalista Dodô, o grupo irá performar canções que são sucesso em todo o país.

Alguns exemplos são “Camisa 10”, a clássica “Deixa em Off” e “Lancinho”, as quais já contam com milhões de acessos no Youtube e nas plataformas de streaming. O grupo, que começou a carreira em 1990, em São Paulo, segue firme desde então e marca presença na cena musical do país.

A apresentação, chamada “We Love Pagode”, conta também com outro grupo paulista iniciado na década de 90. Iniciado como Revelação do Pagode, logo teve o nome mudado para Pixote, em 1993.

Dentre os sucessos dos pagodeiros, constam as famosas “Saudade Arregaça” e “Nem de Graça”, que são garantidas no repertório da apresentação. Para garantir a presença, basta acessar o site da Brasil Ticket.

Os ingressos de meia entrada e meia solidária estão sendo vendidos por R$ 80, com a inteira sendo disponibilizada por R$ 160.

Já os camarotes mezanino, ao fundo do salão, têm capacidade para 10 pessoas e custam R$ 2,5 mil, além também do espaço garden, com camarotes na lateral do palco, com mesma capacidade – vendidos por R$ 3 mil.