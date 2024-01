Meses após terminar, jovem recebe mensagem do ex após ele descobrir o que ela estava fazendo

Depois de perceber movimentações estranhas na conta, rapaz investigou o que estava acontecendo e se surpreendeu com a resposta

Magno Oliver - 14 de janeiro de 2024

(Foto: Instagram / Eusoudeboche)

Um diálogo entre ex-namorados deu o que falar nas redes sociais e bombou na internet por conta do desfecho da situação.

Em vídeo publicado no Instagram de humor e histórias do perfil @EuSouDeboche, a página traz uma gravação de tela de um homem falando com a ex-namorada.

Na conversa, ao precisar mexer em algumas configurações em seu perfil da Netflix, ele descobre que seu ex-amor, Luiza, também utilizava da mesma para ver filmes e séries.

“Luiza?” questiona ele. “Oxe, me desbloqueou, foi?”, responde ela surpresa com a mensagem enviada pelo rapaz de forma repentina.

Em seguida, ele procura saber por qual motivo ela ainda estaria usando a conta, uma vez que eles já tinham terminado o relacionamento há tempos.

“Apertei hoje para mudar o plano e vi que não era configuração não. Porém, só tinha as séries e filmes que você assiste”, responde Gabriel.

No entanto, conversa vai, conversa vem e o rapaz começou a ficar nervoso com a moça e chegaram a relembrar a antiga relação.

Contudo, ele revela que o medo principal era de que a nova companheira dele descobrisse o que a ex estava fazendo.

Confira como foi o diálogo:

Gabriel – “Luiza?”

Luiza – “Oxe, me desbloqueou, foi? kkkk”

Gabriel – “Sim, você tá usando minha netflix ainda?”

Luiza – “Eu não, Gabriel. Por que eu usaria depois que terminamos?”

Gabriel – “Queria saber também. Porém, tô a 4 meses usando e vendo esse perfil de configurações. E achei que realmente era configuração da Netflix.”

Gabriel – “Apertei hoje para mudar o plano e vi que não era configuração não. Só tinha as séries e filmes que você assiste. ”

Gabriel – “Já terminamos faz mó tempão e você tá usando o bagulho? (emoji de raiva)”

Luiza – “Errei fui muleka. A Netflix tá muito cara. Você é lerdo, achei que nunca iria desconfiar.”

Gabriel – “Mano, se liga. Já estou quase namorando com outra mina. Porém, se ela pegar isso, ia dar um rolo para mim. Cê não pensa não.”

Luiza – “Oxe, você que não pensou kkkkk”

Gabriel – “Vou mudar a senha aqui. E te bloquear, pq não quero nunca mais falar com você. Você destruiu minha vida terminando comigo e ainda quer minha Netflix”.

Luiza – “Calma, bebê”.

Confira o vídeo completo com a história: