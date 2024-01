Mulher morre atropelada por caminhão após parar para socorrer motorista na rodovia

Fatalidade aconteceu logo após o SAMU tirar os cones de sinalização da pista

Da Redação - 14 de janeiro de 2024

Motorista do caminhão tentava evitar uma colisão, quando acabou atropelando a mulher. (Foto: Reprodução)

Uma tragédia marcou a tarde deste sábado (13), após uma mulher, de 41 anos, morrer atropelada enquanto tentava socorrer um motorista que havia perdido o controle do veículo, na GO 060, em Firminópolis.

A vítima seguia na rodovia com o marido, até que em um determinado momento, notou que um Hyundai HB20 estava ziguezagueando pelo local, quando o motorista perdeu o controle da direção e saiu da pista de rolamento.

O casal então decidiu parar o veículo no acostamento para prestar socorro a vítima, ali permanecendo a todo momento para suporte.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e, ao chegar ao local do acidente, sinalizou a via enquanto atendia o motorista do HB20.

Após o atendimento, os profissionais retiraram os cones de sinalização e começaram a manobrar a ambulância. Porém, um caminhão surgiu nesse momento e, para evitar colidir com o veículo de atendimento emergencial, o motorista jogou o automóvel de grande porte para fora da pista.

No entanto, a fatalidade aconteceu. O caminhoneiro acabou atropelando a mulher, que não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.

Diante do segundo acidente, que resultou em uma vítima fatal, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada.

O caminhoneiro passou pelo teste do bafômetro, que deu negativo. Posteriormente, ele ainda foi encaminhado para a delegacia de São Luís para prestar depoimento.