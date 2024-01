Abertas inscrições de concurso em Goiás com 1,2 mil vagas e salários de quase R$ 17 mil

Oportunidades são para candidatos com nível de escolaridade fundamental incompleto até o ensino superior completo

Gabriella Pinheiro - 15 de janeiro de 2024

Candidatos fazendo concurso público. (Foto: Eliandro Figueira RIC/PMI)

Foram abertas nesta segunda-feira (15) as inscrições do concurso da Prefeitura de Vicentinópolis com vagas para diversas áreas e cargos.

São 1,2 mil oportunidades disponíveis, sendo 240 para início imediato e 960 para cadastro de reserva. Elas são destinadas para candidatos com nível de escolaridade fundamental incompleto até o ensino superior completo.

Os interessados em participar do certame devem fazer a inscrição por meio do site da Fundação Vale do Piauí (FUNVAPI) até o dia 18 de fevereiro. A taxa varia entre R$ 40,80 e R$ 81,60, a depender do nível de escolaridade.

Todos os candidatos serão submetidos a uma prova objetiva. Já para as vagas de nível superior, haverá prova discursiva e avaliação de títulos. Também poderão ser cobradas provas práticas, testes de aptidão física e curso de formação para alguns cargos.

Há vagas para mecânico geral, vigilante, mestre de obras, pintor, recepcionista, merendeira, motorista de veículo pesado, mecânico geral, executivo administrativo III e entre outros.

Os selecionados no processo seletivo receberão uma remuneração que varia entre R$ 1.561,18 e R$ 16.948,80 e uma carga horária de 30h a 40h semanais.

Mais informações estão disponíveis no edital.