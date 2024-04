A melhor maneira de lavar roupas brancas sem desbotar e desgastar as peças

Quem tem o costume de usar peças claras, geralmente, sofre na hora de limpar, mas essa dica pode te salvar

Gabriella Licia - 29 de abril de 2024

Para quem sofre na hora de lavar roupas brancas, é bom saber que existe uma dica maravilhosa para simplificar essa ação sem maiores prejuízos ou perdas de tempo.

É frequente ouvirmos que roupas claras tendem a sujar mais rapidamente do que as de cores escuras, pois mesmo breves períodos de uso podem deixá-las com manchas e sujeira, exigindo lavagens mais frequentes.

Por diversas vezes, é necessário dedicar mais tempo esfregando as peças para remover todas as sujeiras impregnadas, o que não apenas pode danificar os tecidos, mas também ser cansativo.

Assim, para evitar todo esse transtorno, apresentamos um método simples para garantir que suas roupas brancas permaneçam bem limpas e claras.

Interessado em aprender como fazer isso? Confira o passo a passo a seguir e nunca mais se preocupe tanto ao lavar suas roupas. Veja só!

A melhor maneira de lavar roupas brancas sem desbotar e desgastar as peças:

O primeiro passo é o mais simples de todo! Você precisará apenas de ter em mãos os seguintes itens para limpar suas roupas brancas:

Vanish

Água quente

Vinagre de álcool

Cif

Depois disso. o segundo passo ficará ainda mais fácil. Basta colocar todas as peças claras em um balde, acrescentar os quatro ingredientes e mexer bem. Deixe-as de molho por 12h consecutivas.

Assim, os produtos conseguirão agir e absorver qualquer possibilidade de sujeira nos tecidos, tornando as roupas brancas limpas e originais novamente.

Para finalizar, coloque todas as roupas brancas na máquina de lavar novamente e deixe o eletrodoméstico trabalhar normalmente, com sabão em pó (ou líquido) e amaciante.

Com este passo a passo, você descartará a possibilidade de esfregar demais os materiais. Logo danificará menos o tecido e prolongará a vida útil do item.

