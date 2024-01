Laudo sobre risco de prédio vizinho a rua que desabou em Goiânia deverá sair em 72h

Outro documento atestando segurança de outro imóvel deve ser entregue à Defesa Civil ainda nesta terça-feira (15)

Gabriella Pinheiro - 16 de janeiro de 2024

Parte da rua 1128 desmoronou, em Goiânia. (Foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Um laudo pericial relatando os riscos do Edifício Villa Lobos, prédio vizinho à Rua 1128 que desmoronou na madrugada de segunda (15), em Goiânia, deve ser liberado em aproximadamente 72 horas.

De acordo com a Opus Incorporadora – responsável por uma obra no local -, as medições ainda estão sendo realizadas.

Segundo a empresa, um primeiro laudo pericial relacionado ao acidente será entregue à Defesa Civil, ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea) e à vizinhança ainda nesta terça-feira (16).

O documento tem como objetivo atestar a segurança do Edifício Residencial Catas Altas para que os moradores retornarem ao residencial – já que eles haviam sido transferidos para um hotel até a liberação dos laudos técnicos.

Desde o ocorrido, especialistas tanto da capital quanto de São Paulo (SP) seguem investigando os fatos e avaliando os efeitos do evento nas edificações vizinhas.

Em nota, a incorporadora afirmou que as causas do evento não podem ainda ser atribuídas e afirma que os serviços seguem critérios rigorosos nos processos construtivos.

De acordo com o órgão, ainda, no dia do acidente, a obra recebeu a fiscalização da Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA), Secretaria de Estado da Infraestrutura (SEINFRA), Crea, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros.

Leia a nota:

A incorporadora informa que ainda não se pode atribuir as causas do evento e ressalta que está comprometida em dar esta resposta para todos os goianienses, sendo a maior interessada em esclarecer o que de fato aconteceu.

Suas obras seguem rigorosos critérios em todos os seus processos construtivos, tendo todos os laudos e autorizações exigidos pelos órgãos. São 17 anos de história, e uma experiência atestada com inúmeros prédios construídos e entregues com excelência.

No dia do incidente, a obra recebeu fiscalização da AMMA, Seinfra, CREA, Defesa Civil e Corpo de Bombeiros. As medidas emergenciais e mitigadoras foram apresentadas a todos estes órgãos e a regularidade da documentação da obra foi devidamente atestada.

Os peritos estão avaliando que fatores externos podem ter contribuído para o incidente, já que no ponto do rompimento do asfalto foi encontrado uma tubulação com grande vazamento de água, e o solo saturado aumenta consideravelmente a carga sobre a contenção.