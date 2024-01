Confirmados shows de Gabriela Rocha, Isadora Pompeo e outros famosos na Umadego 2024

Expectativa é de reunir mais de 20 mil jovens no feriado de Carnaval

Maria Luiza Valeriano - 16 de janeiro de 2024

Evento ocorrerá no Ginásio Goiânia Arena (Foto: Divulgação/Umadego)

A União de Mocidade das Assembleias de Deus do Estado de Goiás (Umadego) já divulgou a programação do evento que vai ocorrer ao longo do Carnaval, entre os dias 10 e 13 de fevereiro, com direito a 24 atrações que giram em torno da palavra cristã.

Entre elas, shows de artistas como Thalles Roberto, Gabriela Rocha e Isadora Pompeo agitarão o Ginásio Goiânia Arena.

A 61ª edição conta com o tema Cristo Vive e expectativa de reunir mais de 20 mil jovens. Além dos músicos, o congresso também terá ministrantes para oferecer a palavra cristã.

Alguns convidados são o Bispo Oídes, Júnior Trovão, Raique Carmelo, Antônio Márcio, Josué Freitas, Marco Feliciano, Sandra Alves, Jacson Gomes, entre outros.

Inscrições para o evento já estão abertas, sendo que os ingressos custam a partir de R$ 100 e garantem acesso para todos os dias e uma camiseta. Interessados podem realizar a compra por meio online, pelo link disponibilizado pela organização.

No sábado (10/02) e segunda-feira (12/02), os portões serão abertos às 12h e o evento iniciará às 13h. Já no domingo (11/02) e terça-feira (13/02), a abertura dos portões será às 07h e, o início do evento, às 08h. Todas as apresentações devem encerrar às 21h.