Bruno Peixoto anuncia que não será candidato à Prefeitura de Goiânia

Segundo o presidente da Alego, foco será na disputa da Câmara dos Deputados, em 2026

Pedro Hara - 17 de janeiro de 2024

Deputado Bruno Peixoto durante evento de lançamento do Campeonato Goiano de 2024. (Foto: Carlos Costa/Alego)

Então pré-candidato à Prefeitura de Goiânia, o deputado estadual Bruno Peixoto (UB), desistiu da disputa pelo Paço Municipal.

A informação foi divulgada em primeira mão pela jornalista Fabiana Pulcineli, do jornal ‘O Popular’. A partir de agora, segundo o próprio Bruno, o foco é a eleição de deputado federal, em 2026.

“Não desisto de um sonho, mas ele pode ser adiado. Estou adiando esse sonho”, disse o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás ao anunciar a desistência.

Com o anúncio do deputado, o único pré-candidato do governador Ronaldo Caiado (UB) à Prefeitura de Goiânia é o ex-prefeito de Trindade, Jânio Darrot (MDB).