Favorito para substituir Elinner Rosa na Saúde atuou em OS investigada pela Polícia Civil

Prefeito Roberto Naves está à procura de um novo nome para assumir a pasta

Pedro Hara - 18 de abril de 2024

Prédio da Secretaria Municipal de Saúde de Anápolis (Foto: Reprodução)

O médico Lucas Nogueira Taveira Adorno, até agora o favorito para substituir Elinner Rosa na Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), tem no currículo passagem pelo Instituto de Gestão por Resultados (IGPR).

A organização social (OS), na qual o profissional atuava como diretor de regulação, foi investigada pela Polícia Civil (PC) durante a “Operação Eclesiastes”, em setembro de 2022.

Adorno também ocupou a superintendência do complexo regulador da Secretaria de Estado da Saúde (SES), mas foi exonerado pelo governador Ronaldo Caiado (UB) meses após a ação da PC.

Segundo reportagem do O Popular, a SES também rescindiu o contrato com a OS responsável pelo Complexo Regulador do Estado (CRE), que era gerido pelo IGPR.

