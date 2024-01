Motorista de aplicativo surpreende mostrando quanto deu a corrida de passageiro que pagou adiantado

"O cara acabou metendo essa comigo, olha que esperto", disse o trabalhador de transporte de passageiros por plataforma

Magno Oliver - 17 de janeiro de 2024

(Foto: Instagram / Canal do Lukeko)

Uma situação inusitada entre um motorista de transporte de passageiros por aplicativo e um passageiro deu o que falar nas redes sociais e bombou na internet por conta do desfecho.

Em vídeo publicado no Instagram do motorista @Canal do Lukeko, a página traz uma gravação interna de um passageira que aplica um golpe financeiro ao final da viagem.

Na conversa, o motorista conta a situação e diz que foi enganado pois o viajante pede para adiantar o valor da corrida

no pix que era de R$13,00.

Acontece que ao final da viagem, o condutor descobre que o montante ao todo não era só isso, pois havia dado R$76,00.

Em seguida, ele havia descoberto que o rapaz que ele havia carregado devia esse montante por conta de viagens anteriores que ele não tinha pagado.

No desfecho da gravação, Lukeko avisa ao rapaz sobre a pendência e o mesmo abandona o veículo e pede para que o valor seja adiado para a próxima viagem.

Confira o que ele disse na filmagem:

“Galera, passageiro entrou no carro e disse: “Já posso adiantar o PIX da viagem? Deu R$ 13,00 aqui”, falei que podia. Aí beleza, na hora que ele pagou a viagem, pagou os R$ 13,00 no PIX e aí na hora que fui encerrar a viagem do bonitão, deu R$ 76,00. Ele já tinha vários saldos pendentes. Aí eu chamei ele, disse que deu R$ 70 e poucos reais. Aí sabe o que ele falou: “Ah, paga o parcial aí, deixa o restante para depois.” E foi embora, saiu fora”

Na caixa de comentários, os seguidores ficaram revoltados com a atitude do passageiro. “Por isso só trampo no cartão evita isso ai”, disse um internauta.

“E não grudou ele ? Seloko, heim!”, disse um seguidor. “Quando isso acontece cmg eu só cobro o valor da minha viagem, mas antes eu pergunto pro cliente ser ele vai querer pagar o saldo pendente”, completou outro.

Confira o vídeo completo: