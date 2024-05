Mudança no pagamento do Bolsa Família que as mães beneficiárias precisam saber

Uma nova proposta de Lei pode alterar os valores do benefício para as famílias

Pedro Ribeiro - 20 de maio de 2024

(Foto: Fernando Frazão/Agência Brasil)

O Bolsa Família tem sido um dos principais instrumentos de redução da pobreza e desigualdade no Brasil. O programa contribui para a melhoria da qualidade de vida de milhões de brasileiros.

Ainda este ano, em 2024, o benefício pode passar por alterações, e as mães que fazem parte estão na expectativa sobre essas tais mudanças.

Atualmente, a proposta da Lei do Auxílio Mãe Solteira está em discussão. De acordo com esta nova proposta, mulheres que são as únicas provedoras de famílias monoparentais, ou seja, sem um companheiro ou cônjuge, poderão receber um benefício mensal de R$ 1.200,00.

Porém, até o momento, o projeto foi aprovado apenas na Comissão de Direitos da Mulher e ainda está sujeito à análise.

Por enquanto, o Bolsa Família para mães solteiras em 2024 mantém o benefício padrão definido pelo Governo Federal. Isso significa que cada membro qualificado da família receberá R$ 142,00 do programa.

Além disso, o governo determinou que o valor mínimo para as famílias é de R$600,00.

Portanto, se o total do benefício não alcançar esse montante em função do número de integrantes da família, o governo irá complementar a diferença.

Para se ter direito ao auxílio, é preciso atender a critérios como: ter mais de 18 anos, não possuir emprego formal ativo e não ser titular de benefícios assistenciais ou previdenciários.

A renda familiar mensal per capita deve ser de até meio salário mínimo, ou a renda total da família deve ser de até três salários mínimos.

